HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Aumente a sintonia com a força interior e visualize onde quer chegar. Nesta manhã, um pouco de interiorização equilibrará suas energias. Sonhe alto e aguarde o momento certo para agir. Trabalho, saúde e atividades do dia cobrarão paciência e organização. Harmonia nos relacionamentos e colaboração da equipe garantirão ótimos resultados. Cultive amizades.





Touro - 21/04 a 2/05





Atividades em grupo e vida social manterão o astral em alta. Marque presença nas redes. Ótimo momento para conquistar amizades em ambientes diferentes, compartilhar conhecimentos e fortalecer a reputação. Relações de trabalho terão andamento positivo. Plante boas sementes para o futuro. Resultados serão consistentes e proporcionarão estabilidade financeira.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Assuma mais poder, abrace a missão e brilhe! O dia trará projeção, sucesso e popularidade. Hora de realizar os sonhos e alcançar metas mais altas. Conte com prestígio e segurança nas relações. O desafio será conciliar família, manutenção da casa e carreira. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Planeje uma viagem a dois com antecedência. Resolva assuntos do passado.



Câncer - 21/06 a 21/07





Sonhos com uma viagem e conexões internacionais farão os olhos brilharem. Espere por muito carinho e novidades nas interações de hoje. O dia trará esperanças e horizontes mais largos. Aprofunde uma relação especial e dê nova dimensão ao amor. Segurança e harmonia com a família servirão de suporte para dar um passo maior na carreira. Sintonia com a espiritualidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Assuma mais poder no trabalho. Inovações trarão conquista financeira e mais liberdade. O Sol iluminará investimentos e valores. Implante um lifestyle mais gostoso e dê atenção aos relacionamentos. Amizades e irmãos estarão próximos. Fortaleça a rede de apoios e amplie a participação social. Um mergulho nos sentimentos revelará sonhos e ambições. Amor estável.





Virgem - 23/08 a 22/09





Comece novo ciclo de vida, caminhos ficarão iluminados com Sol em seu signo. Hora de realizar seus desejos com garra e coragem. O dia favorecerá o amor. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. Solte a imaginação, siga a intuição e curta momentos mágicos na vida íntima. Conte com estabilidade financeira e sucesso profissional. Bom momento para compras e investimentos.



Libra - 23/09 a 22/10





Torne o dia leve, com momentos de relaxamento intercalados com o trabalho e siga a intuição que estará mais aguçada nesta fase. O desafio será manter a rotina organizada e a concentração nas tarefas. Prática de meditação, treino ou caminhada serão boas opções para manter a mente afiada e vencer a preguiça. Harmonia e segurança nos relacionamentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas com o par despertarão fantasias gostosas. Dia de muitas emoções, sua sensibilidade estará amplificada. Bom para estreitar laços afetivos, aprofundar relações e curtir momentos carinhosos com os filhos, ou familiares. Trocas de mensagens com amizades continuarão aceleradas e esclarecedoras. Exponha ideias e fortaleça a posição na equipe. Atenção à saúde





Sagitário - 22/11 a 21/12





Transação imobiliária, ou negócio familiar, ganhará impulso hoje. Um sonho antigo poderá se realizar e proporcionar mais conforto. Cuide da energia, abasteça a casa, doe coisas sem uso e renove seus espaços. Amizades darão dicas de beleza e compras. Invista no seu equilíbrio e bem-estar. Vários planetas sinalizam sucesso e visibilidade na carreira. Conquistas pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Palavras carregadas de emoção aproximarão o amor, irmãos ou uma amizade especial. Momento de estabilizar relações e investir no seu futuro. Negociações comerciais poderão ser confusas. Não passe por cima de detalhes de um contrato ou acordo financeiro, ganhe tempo para pensar e ampliar opções. O dia favorecerá pesquisas e contatos. Novidades à vista!





Aquário - 21/01 a 19/02





Uma oportunidade financeira poderá chegar magicamente. Espere por presentes e sinais da vida, hoje. Na dúvida, respeite a intuição. Os sentimentos transbordarão, hoje. Lindo para o amor e para concretizar sonhos. Fase aberta a mudanças. Aposte nos planos de expansão e ligue o radar nas oportunidades. Respostas íntimas e existenciais darão serenidade. Planeje viagem.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite o dia para se cuidar com carinho, investir na imagem e alimentar a alma com beleza e emoções positivas. Com Lua em seu signo, os sonhos estarão em destaque. Conte com grande empatia nas interações de hoje e aprenda com novas referências. Bom para iniciar parcerias, ingressar num novo grupo e ampliar amizades nas redes sociais. Cumplicidade e união no amor.





Por: ROSA DI MAULO