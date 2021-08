Antes das mudanças no tempo, calor se intensifica e pode chegar aos 40°C no Estado

Com a atuação de uma massa de ar seco, Mato Grosso do Sul mantém as condições de tempo firme e sem probabilidade de chuva nos próximos dias. A meteorologia estima que nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25) os dias seguirão quentes com temperaturas acima do normal para a época do ano.





As mudanças esperadas para esta semana devem começar entre quarta-feira à noite e quinta-feira (26) com grandes chances de chuvas na região sudoeste e porção sul da região pantaneira.





Além de melhorar a qualidade do ar nos municípios dessas localidades, as temperaturas também devem registrar queda tanto nas mínimas quanto nas máximas, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





“Na quinta-feira, na região sudoeste do estado, podemos ter mínimas entre 13/15ºC e máximas entre 17/20º”, aponta boletim assinado pela coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.





Vale reforçar que essa frente fria não será generalizada como a do fim de julho. Mudanças mais expressivas serão na parte Sudeste do País, em São Paulo e Rio de Janeiro, e no Centro-Oeste, especialmente entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.





Enquanto a frente fria não chega, os níveis de umidade relativa do ar continuam atingindo índices críticos entre 10-35%, com atenção especial para as regiões centro-norte e leste e porção norte da região pantaneira.





Entre as recomendações estão: tomar bastante água para manter a hidratação do organismo, umidificar ambientes, evitar exposição direta ao sol ou mesmo a prática de atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.





O calor acima da média para o período que historicamente já é seco, acende o alerta para os focos de queimada que são prejudiciais à saúde e também ao meio ambiente.









Por: Mireli Obando