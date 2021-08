HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Se deseja mudar o papel profissional ou o plano de carreira, condições serão favoráveis, hoje. Você poderá firmar um contrato financeiro atraente, ou receber uma proposta sedutora e iniciar um projeto. Lua e Plutão sinalizam mudanças e ganho de poder. Se uma porta se fechar, outra se abrirá imediatamente. Novas conexões serão duradouras. Estabilize uma relação especial.





Touro - 21/04 a 2/05





Crenças, filosofias e ambiente social poderão mudar. A passagem da Lua por Plutão encerrará velhos processos e apontará novos horizontes. Espere por conexões poderosas, hoje. Você receberá convite para participar de um grupo seleto e poderá se engajar num projeto solidário. Lute por causas nobres. Ideias brilhantes e elegância marcarão sua posição nas discussões.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Pequenas tensões virão acompanhadas de grandes recompensas. Espere por reconhecimento e prestígio nas interações de hoje. Marte e Mercúrio inflamarão discussões e aprofundarão o tom das conversas com a família, amizades e o par. Bom momento para romper barreiras nos relacionamentos e eliminar conflitos. Nova ordem na casa. Resolva uma pendência do passado.



Câncer - 21/06 a 21/07





Sintonia amorosa nos relacionamentos, discussões estimulantes e aprendizado anunciam um dia agradável e enriquecedor. As comunicações estarão aceleradas. Espere por informações surpreendentes e novidades motivadoras. Carinho e romantismo intensificarão o amor. Se estiver só, novo romance poderá começar como amizade e ganhar intimidade aos poucos.





Leão - 22/07 a 22/08





Bons resultados financeiros motivarão o trabalho. O dia trará conquistas e proposta atraente. Aproveite uma onda de energia positiva para inovar a atuação, aumentar os rendimentos e tornar o cotidiano mais agradável. Invista na sua saúde e equilíbrio. Ótimo momento para iniciar uma atividade diferente, ampliar relações e tornar a rotina mais gostosa. Apoio de amizades e irmãos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Desejos estarão à flor da pele e mobilizarão novas ações. Lute pelo que quer e espere por respostas positivas, hoje. Uma onda de energia positiva favorecerá as finanças, a carreira e o amor. Una o útil ao agradável e embarque numa nova atividade. Ótimo momento para se expor, brilhar e fazer a diferença. Conte com poder de conquista e de comunicação. Paixão em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Cuide da família, do conforto, da casa e torne a rotina mais gostosa. Hora de elevar padrões e espalhar beleza e harmonia à sua volta. Responsabilidades aumentarão nos relacionamentos e nos projetos pessoais. Motive uma amizade, a equipe, compartilhe conhecimentos e contribua para o bem de todos. O tempo será seu melhor aliado. Cultive a paciência e a serenidade.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Entendimento profundo das diferenças melhorarão a qualidade dos relacionamentos e das trocas. Amizades trarão informações instigantes e preciosas que poderão enriquecer sua bagagem, mudar opiniões e maneira de pensar. Pesquise opções de tratamento ou de planos de saúde, você encontrará soluções práticas para o bem-estar e segurança. Novas relações à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aumente o poder financeiro. Negócios imobiliários estarão aquecidos. O dia trará bons acordos, investimentos na casa e na vida familiar. Bom momento para fortalecer as bases materiais e afetivas, estabilizar relacionamentos e criar uma rede protetora à sua volta. Trabalho com ótimos resultados e inovações. Espere por conquistas e desenhe metas profissionais mais altas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decida uma viagem, mude o projeto de vida e embarque em novas experiências. A aposta em um futuro estável fortalecerá planos da vida íntima. Amor e carreira andarão juntos nesta fase. Tudo aberto para estabilizar as finanças e os relacionamentos. Determine planos de longo prazo. Conexões profissionais estarão aquecidas, firme alianças e parcerias. Prestígio em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Mudanças acontecerão de dentro para fora e eliminarão velhas angústias. Hora de descomplicar a cabeça e liberar os sentimentos. Ganhe relevância e poder de influência, com maior exposição e receptividade nos relacionamentos. Conexões com pessoas de fora do seu círculo motivarão viagem e novos projetos. Boas notícias na área financeira, fique de olho nas oportunidades!



Peixes - 20/02 a 20/03





Lindo momento no amor e na vida familiar. Um projeto a dois poderá se concretizar e aumentar a segurança. O ingresso num grupo poderoso abrirá portas. Intensifique a participação social e some forças com amizades. Oportunidades não faltarão. Aposte nos planos de expansão com fé e inicie parcerias. Cumplicidade com o par e sintonia com a espiritualidade trarão serenidade.





Por: ROSA DI MAULO