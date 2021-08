HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Harmonia nos relacionamentos e conexões poderosas de trabalho darão sinal verde para emplacar novo projeto e alavancar a carreira. Conte com suporte de amizades e da equipe. As interações de hoje criarão um clima carinhoso e protetor. O amor poderá surgir de uma conversa interessante sobre os acontecimentos atuais. A partir de hoje, Mercúrio organizará a rotina.





Touro - 21/04 a 2/05





Resultados do trabalho começarão a dar frutos. Espere por indicações, clientes e reconhecimento profissional. Você poderá estabilizar as finanças e construir o futuro com mais segurança. Dia bastante produtivo, com soluções práticas e ganho de reputação. Use o poder de influência para o bem de todos e aumente o alcance da sua voz. Poder de conquista em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Lindo momento no amor e na vida familiar. Resolva o passado e fortaleça as bases afetivas. A casa ficará mais bonita e funcional com um toque de arte na decoração e manutenções. Fase positiva também para mudar de ambiente ou de estilo de vida. Avalie os sonhos. Bom momento para solucionar conflitos e pendências, acertar a documentação e finalizar assuntos jurídicos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Conversas com irmãos e interações de hoje despertarão sonhos. O dia será sujeito a distrações. Solte a imaginação. Atividades criativas ganharão força. Momento importante nos investimentos e administração financeira. Analise dicas de amizades. Discussões num grupo estimulante trarão novidades. Espere por ótimo desempenho nos estudos e empatia nas comunicações.





Leão - 22/07 a 22/08





Brilho e entusiasmo estarão de volta. Espere por um dia produtivo, com oportunidades de trabalho e boas perspectivas na área financeira. Bom também para estabilizar a rotina e cuidar de interesses pessoais. Compras de itens de beleza ou design serão irresistíveis. Bom também para investir num tratamento estético e na imagem. Cuidado com fraudes. Analise detalhes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Caminhos do coração estarão abertos. Lindo momento para atrair o amor, expressar os sentimentos e encantar. Valerá também cuidar da beleza e surpreender com novos looks ou mudança na imagem. Objetivos pessoais ficarão mais claros, com a entrada de Mercúrio em seu signo nesta noite que também aumentará o poder de comunicação e movimentará a vida.



Libra - 23/09 a 22/10





Avalie os sonhos e visualize as mudanças que deseja. O dia convidará à interiorização, meditação e ao autoconhecimento. Combata a preguiça com atividade física. Treino e caminhadas serão boas opções para aumentar a concentração no trabalho e manter a produtividade, hoje. Apoie a família, cuide das plantas e imprima energias positivas na casa.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas carinhosas com uma amizade e empatia com questões coletivas anunciam um dia de muitas emoções. Bom para falar de amor, compartilhar sonhos, pensar coletivamente e lutar pelo bem de todos. Ingresso num novo grupo aumentará o envolvimento com projetos sociais ou de interesse público. Participe, some forças e faça diferença no mundo. Novos rumos pela frente!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Boas notícias na área financeira. Um negócio imobiliário poderá se firmar e realizar um velho sonho. Bom momento também para obter ótimo retorno de um empreendimento ou de ações diplomáticas no trabalho. O dia trará popularidade e prestígio no ambiente profissional. Espere por maior visibilidade e conquista na carreira. Amor com planos de viagem e clima de aventura.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Proposta poderosa poderá provocar mudanças no projeto de vida. Espere por um convite de longe que realizará sonhos. O dia também anuncia possibilidade de acordo num assunto jurídico e alívio de angústias. Mesmo sem condições ideais, as finanças ficarão mais estáveis. Amor, com surpresa gostosa. Decida uma viagem e aproveite esta noite para planejar roteiros.





Aquário - 21/01 a 19/02





Troque confidências com o par e esquente o clima da vida íntima. O dia trará entusiasmo com novos planos a dois e decisões de mudanças. Vá mais fundo no amor e curta momentos mágicos, regados por muito carinho e fantasias gostosas. Sentimentos profundos e revelações intensificarão ainda mais uma relação especial e darão segurança nas escolhas. Paixão em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Vida social movimentada, harmonia nos relacionamentos e forte compromisso com os projetos da vida íntima e familiar motivarão o trabalho e aquecerão os negócios. Espere por conquistas e por ótimos resultados, hoje. Você poderá firmar uma parceria poderosa, fazer diferença na equipe ou ingressar num grupo seleto. Abra espaço a novas associações e amplie perspectivas.





Por: ROSA DI MAULO