Ar polar ameniza temperaturas em grande parte do Estado nesta quarta-feira (11)

Nesta quarta-feira (11) uma frente fria avança pelo oceano, e uma massa de ar polar segue atrás do sistema. Os ventos mudam de direção na região Centro-Oeste do País e as temperaturas diminuem em grande parte de Mato Grosso do Sul.





Existe a possibilidade de garoa no extremo sul do Estado que também deve sentir as menores temperaturas durante a madrugada e manhã. Os termômetros podem registrar mínimas de 11°C e as máximas não passam dos 20°C. Na região centro-norte as máximas passam dos 20°C e podem atingir os 33°C em áreas da região norte e leste.





Os níveis de umidade relativa do ar melhoram um pouco na faixa centro-sul do Estado, que pode registrar índices entre 30-40% durante a tarde. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a porção norte da região leste ainda pode ter picos de umidade na casa dos 20%.





A Capital do Estado também terá um refresco nas temperaturas podendo registrar ligeira queda nas temperaturas, tanto mínima quanto máxima.









Por: Mireli Obando