Federação abre nesta segunda-feira as inscrições para o estadual de beach tennis

A temporada 2021 do beach tennis sul-mato-grossense terá início no mês de setembro. Por conta da pandemia da COVID19, este ano ainda não foi realizado torneio do circuito estadual da modalidade no estado.





Realizado desde 2012 pela Federação de Beach Tennis, o Circuito Sul-mato-grossense terá quatro etapas em 2021, começando em setembro com o torneio "2º Tecol Open" em Campo Grande. De acordo com o diretor técnico da entidade, professor Leonardo Martins, a decisão foi tomada com muita cautela e os cuidados continuam. “Em reunião realizada com a diretoria, fizemos o calendário mas as etapas terão inscrições limitadas e as medidas de biossegurança serão estritamente cumpridas” revela o diretor.





A segunda etapa está prevista para outubro no município de Bonito, a cerca de 300 km da capital, já entrando na programação de aniversário do município. Em novembro, a competição volta a Campo Grande e no mês seguinte, a cidade de Corumbá fecha a edição 2021 do circuito estadual. Após as 4 etapas, será realizado o Torneio Rei e Rainha da Praia do Beach Tennis MS, disputado pelos oito melhores do ranking em cada categoria e que encerra o calendário da temporada da modalidade no estado.





Outra novidade será o retorno das competições por equipes. Realizado desde 2014 pela Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, o Desafio entre os Points denominado “Team Cup” terá edição especial em 2021. De acordo com o diretor de Comunicação, Arthur Mário, na disputa por equipes, são realizados jogos com as duplas femininas, masculinas e em caso de empate, em duplas mistas. “A competição entre equipes é bem aguardada também pelos atletas, por isso resolvemos colocar novamente na programação, já que não a realizamos desde o início da pandemia. Vamos anunciar as datas nos próximos dias” conta Arthur Mário.





Detentora do primeiro título para Mato Grosso do Sul na modalidade, em janeiro de 2013 na cidade de Santos, litoral paulista, ao lado de Dannyella Miranda, e líder do ranking estadual em parceria com Raissa Caroline, a atleta Eva Regina, já está confirmada na disputa. “É grande a expectativa com o retorno das competições, eram muitos torneios antes da pandemia e agora vamos intensificar os treinos para recuperar o ritmo e fazer bons jogos ” explica a atleta.

Outra dupla já confirmada para a etapa é formada pelas atletas Naiady Ortega e Sarah Passarinho, finalistas em várias etapas do circuito. "É muito bom voltar a disputar as etapas, depois de todo esse tempo sem competições mas seguimos firmes e atentas aos cuidados diante da pandemia" revela Sarah.

Atletas de Campo Grande, Bonito, Jardim, Aquidauana, Corumbá, Dourados e Três Lagoas são esperados no circuito estadual. Para a primeira etapa, marcada para acontecer entre os dias 23 e 26 de setembro, as inscrições terão início nesta segunda, 16, e seguem até 19 do próximo mês pelo site www.letzplay.com.br/fbtms , informações também pelo e-mail beachtennisfbtms@gmail.com ou nas redes sociais da Federação @beachtennisfbtms.















ASSECOM





