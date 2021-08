DOURADOS| Prefeitura dá continuidade a vacinação de Dose 2 no Município

A vacina é para quem recebeu Dose 1 de Pfizer e AstraZeneca até o dia 6 de junho e quem tomou a primeira dose de Coronavac até o dia 17 de julho

A Prefeitura de Dourados dá continuidade a vacinação de Dose 2, a partir desta terça-feira (17). As doses serão distribuídas para o CCI (Centro de Convivência do Idoso) André Chamorro, nas unidades de saúde Parque das Nações I, Parque do Lago II e Maracanã e no drive do Pavilhão de Eventos Dom Teodardo Leitz.





O CCI aplica Dose 2 para a população que tomou a vacina Coronavac/Butantã, até o dia 17 de julho, e Pfizer, até o dia 06 de junho. Gestantes que receberam a Dose 1 de AstraZeneca e Pfizer até o dia 06 de junho também podem buscar as doses com recomendação médica. O atendimento ocorre pela manhã das 07h30 às 11h e à tarde das 13h às 17h.





Já os postos e o drive estarão aplicando doses na população que recebeu a Dose 1 da AstraZeneca até o dia 6 de junho. As unidades, citadas acima, atendem das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Já o drive terá início às 14h e previsão de término às 19h.





Lembrando que para tomar a Dose 2 é preciso levar documento com foto, CPF e o comprovante de aplicação da Dose 1.





