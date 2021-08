DOURADOS| Obras da nova Coronel Ponciano devem começar em 90 dias

Secretário Riedel garantiu que as obras da nova Coronel Ponciano começam até o fim do ano ©DIVULGAÇÃO

A revitalização da rua Coronel Ponciano em Dourados deve começar em 90 dias. A garantia foi feita pelo secretário de infraestrutura de Estado, Eduardo Riedel, durante audiência pública realizada pelo deputado estadual Marçal Filho na Câmara Municipal. O evento, realizado na sexta-feira, discutiu e apresentou o arrojado projeto que dará à cidade uma moderna avenida.





Durante a audiência também foi apresentado o projeto de construção de um viaduto que será realizado na BR-163 com a Coronel Ponciano. Esta obra será executada pela empresa CCR MS Vias, e também deverá iniciar até o final do ano. A nova Coronel Ponciano será construída pelo Governo do Estado.





“São obras muito reivindicadas pela população e que agora estamos vendo que sairá do papel. Precisávamos da união de esforços da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal para darmos este importante passo e garantir a Dourados obras que deixarão a cidade em um novo patamar”, disse o deputado Marçal Filho, principal mobilizador em garantir recursos para a execução dos trabalhos.





De acordo com o secretário Eduardo Riedel, as obras de alargamento de pista, drenagem, recapeamento e de novo sistema de trânsito executados pelo Estado na avenida Hayel Bon Faker foram a etapa inicial de investimentos em importantes avenidas em Dourados. “A Coronel Ponciano será uma obra bem mais arrojada e a previsão é a de que os trabalhos iniciem em até 90 dias, assim que for finalizada a atual fase de licitação”, disse o secretário.





A Coronel Ponciano possui pista simples e por ela circulam mais de 20 mil veículos por dia, deixando o trânsito perigoso e congestionado, principalmente em horários de pico. A disputa entre pedestres, ciclistas, motociclistas e carros de pequeno e grande porte faz os usuários da via estarem sempre em estado de alerta. Já houve o registro de mortes no local.





O empresário Mauro Rocha esteve na audiência e disse que a revitalização é necessária, tanto para quem tem comércio na região como para quem trafega pela via. A opinião é compartilhada pelo gerente da cooperativa Sicredi, Fernando Garcia. Há dois meses uma nova agência foi aberta na Coronel Ponciano. “Estamos na expectativa das obras iniciarem, pois sabemos que é um projeto moderno, trará segurança e colocará a cidade em um novo patamar”, destacou.





A principal proposta da audiência foi apresentar o projeto à comunidade e colher sugestões. O empresário Salim Raidan sugeriu que a prefeitura, executora do projeto, repense a construção de ciclovia na Coronel Ponciano no trecho entre a rua Palmeiras até a Marcelino Pires. Neste local não haverá duplicação, pois não há espaço. “A via é estreita e se colocar ciclovia irá prejudicar quem tem comércio”, alertou ele em nome da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced).





O secretário Eduardo Riedel argumentou que é possível haver ajustes no projeto, mesmo com obras em andamento, mas dependerá da prefeitura. O outro trecho da Coronel Ponciano, entre a rua Palmeiras até a BR-163 será duplicado e terá canteiro central. Haverá ainda via marginal para atender o comércio instalado naquela região.





Além de empresários e de moradores das regiões dos bairros Guaicurus e Harrison de Figueiredo, estiveram presentes na audiência o prefeito Alan Guedes, vereadores e os deputados estaduais Barbosinha e Renato Câmara.









ASSECOM