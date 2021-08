BATAGUASSU| Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza testes rápidos caninos de leishmaniose

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde oferece nesta segunda-feira, dia 16 de agosto, das 8 às 12 horas (horário de Brasília), testes rápidos caninos em prevenção a leishmaniose.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, os exames serão realizados de forma gratuita, no estacionamento da secretaria (Avenida Porto XV de Novembro, 775). A ação visa o controle da doença no município.





Conforme cronograma da pasta, nesta mesma data [16/08], no período da tarde, das 14 às 17 horas (horário de Brasília), os testes rápidos caninos serão oferecidos na Estratégia da Saúde da Família (ESF) Emiko Resende, no Distrito de Nova Porto XV.





Juliana explica que os testes são feitos mediante a coleta de amostras de sangue dos cães. Se positivo, um novo teste é realizado no animal para a confirmação do diagnóstico.





A secretária orienta que para a prevenção ao mosquito palha, vetor da leishmaniose, é importante que a população mantenha os quintais livres de matéria orgânica como folhas, fezes de animais, restos de comida e realize a poda de árvores regularmente mantendo o ambiente com luminosidade.





