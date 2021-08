Domingo de sol forte e muito calor em Mato Grosso do Sul

O ar seco toma conta do Centro-Oeste do Brasil e impede a formação de nuvens de chuva. O domingo (22) será mais um dia de forte calor em todas as áreas de Mato Grosso do Sul, com bastante sol, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar durante a tarde.





Vale lembrar que a combinação de ar seco e quente favorece a formação de novos focos de queimadas. Outro cuidado indispensável com o tempo seco é com a saúde. Tomar bastante água, umidificar ambientes, e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia estão entre as recomendações de especialistas.





Os níveis de umidade do ar podem ficar abaixo de 15%. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) os menores valores são esperados para as regiões centro-norte, leste e pantaneira





As temperaturas podem registrar mínima de 16°C e a máxima pode chegar aos 40°C em áreas do sudoeste e região pantaneira.





Por: Mireli Obando