Descubra o que não pode faltar na sua varanda gourmet

Muitas vezes o termo varanda gourmet pode assustar algumas pessoas, mas esse post vai explicar tudo sobre esse cômodo e porque pode ser uma opção interessante!





Se você está buscando apartamentos em São Paulo SP , por exemplo, a varanda gourmet estampa muitas plantas e talvez você esteja se perguntando "varanda gourmet é para mim?". Confira então o que é e quais são as funcionalidades de uma varanda gourmet!





O que é varanda gourmet





A varanda gourmet basicamente é a mistura da cozinha com a área externa. Essa escolha arquitetônica traz a sensação de espaço e comodidade, sendo projetada pensando no lazer e na hora da descontração. Seja apenas com os moradores ou convidados, a varanda gourmet é um espaço feito para relaxar e curtir o momento.





Como as refeições são muito importantes para a cultura brasileira, a varanda gourmet é o espaço em que as pessoas podem preparar os alimentos, comer e conversar, aproximando seus laços. A ideia é justamente ser um momento divertido e para passar o tempo como nos apartamentos start home Nova Klabin





A varanda gourmet tem uma pegada informal e não exige regras de decoração, por exemplo. É justamente um cômodo feito para não pensar muito e ser você mesmo.





O que deve ter em uma varanda gourmet?





Já que o propósito da varanda gourmet é juntar conversa e refeições, é importante ter móveis e utensílios que facilitem essas atividades.





Muitos apartamentos à venda em Pinheiros, por exemplo, já vêm com churrasqueira. Caso esse não seja o seu caso, considere a facilidade de instalar uma em sua varanda gourmet. Vários tipos de pratos podem ser preparados enquanto todos os convidados batem um papo.





Ao lado da churrasqueira, uma pia é mais do indispensável. Use para lavar as mãos, louça e alimentos sem ter que recorrer à cozinha. Uma banca também não é uma má ideia, já que pode fornecer apoio durante as preparações.





Os móveis onde as pessoas vão sentar podem variar, mas é importante ter o suficiente. Se recebe muitas pessoas com frequência, considere bancos compridos e banquetas. Se quiser inovar, pufes e poltronas também são bem-vindos. Você pode se inspirar em apartamentos em Perdizes , por exemplo.





Um frigobar também é uma excelente opção para não ter que se deslocar até a cozinha toda vez que precisar de uma bebida ou ingrediente refrigerados. Hoje no mercado há vários modelos que podem se adequar ao espaço e à decoração.





Vimos que aqui o mais importante para a varanda gourmet é confraternização e praticidade. Você gostou do conteúdo? Então continue explorando mais sobre casa e apartamentos









