Como aproveitar um fim de semana no centro de SP

Seja você paulistano ou não, pode ter certeza que o centro de São Paulo continua deslumbrando e surpreendendo a cada visita. Talvez você esteja sonhando com um apartamento no centro de São Paulo e esteja se perguntando sobre passeios e o que fazer por lá.





Descubra neste post seis dicas do que fazer na região do metrô São Bento! É possível ir a pé e aproveitar a arquitetura icônica que mistura passado e presente e ainda conhecer todas as lojinhas e vendedores pelo caminho.





Pateo do Collegio





Se você está buscando um apartamento em SP e gostaria de conhecer mais da história da cidade, é imprescindível visitar o local onde tudo começou!





Em 1554, com a intenção de catequizar os indígenas que viviam na região, os jesuítas construíram a primeira escola, feita de pau a pique. A cidade de São Paulo então começa a crescer e se expandir ao redor!





Visite e conheça mais sobre a história da cidade.





Endereço: Praça Pateo do Collegio, 2





Terça-feira a sábado: 9:00 - 16:45





Farol Santander





Se você mora em um apartamento studio , prepare-se para sair da zona de conforto e conhecer um prédio com salas enormes! Aproveite as exposições e facilidades distribuídas pelos andares e termine o passeio tomando um café e aproveitando a vista sensacional da cidade de São Paulo.





A entrada é paga, mas estudantes, professores e clientes Santander têm desconto. Acompanhe todas as novidades!





Endereço: Edifício Altino Arantes, Rua João Brícola, 24





Terça-feira a domingo: 10:00 - 20:00





Centro Cultural Banco Brasil





O espaço oferece exposições e instalações com excelente curadoria, o que torna o CCBB parada obrigatória! Também conta com um restaurante e cafeteria e uma livraria. Clientes do Banco do Brasil têm desconto e podem usar os serviços dos caixas eletrônicos.





Certifique-se de reservar a entrada com antecedência para evitar filas.





Endereço: R. Álvares Penteado, 112





Quarta-feira a segunda-feira: 9:00 - 18:00





Edifício Martinelli





Um prédio histórico de 28 andares que recebe visitas agendadas e monitoradas. Se você está de olho em um apartamento na planta em SP e gostaria de se inspirar e descobrir a história de um edifício de quase 100 anos, esse passeio é ideal!





Descubra mais e reserve seus ingressos!





Endereço: Rua São Bento, 405





Todos os dias 11:00 - 19:30





B3





Imagine descobrir mais sobre a importância da Bolsa de Valores para cidade e ainda como que acontecia a venda de ações nas décadas passadas. A B3 oferece um espaço para conhecer mais sobre as operações e história do setor financeiro paulistano.





Endereço: Rua Quinze de Novembro, 275





Segunda-feira a sexta-feira: 9:00 - 17:00





Mosteiro São Bento





Para fechar com chave de ouro, a última dica é claro o Mosteiro de São Bento. Um lugar onde história, religião e cultura se misturam e expõem sua exuberância. O Mosteiro também é muito importante para a cidade, se você busca um apartamento na planta em SP , vale a pena a visita.





Endereço: Largo São Bento, s/nº





Gostou do conteúdo e vai colocar esses lugares na lista para a próxima visita ao centro histórico da cidade de São Paulo? Continue também descobrindo mais sobre turismo e compartilhe com os amigos!









