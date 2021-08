Deputado Zé Teixeira trabalha para viabilizar reforma em Ginásio de Esportes em Dourados

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Durante sessão plenária mista, realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando aos deputados federais e senadores que representam do Estado na Câmara dos Deputados e Senado Federal, a viabilização de recursos da União para a revitalização do Ginásio de Esportes do Centro Social Urbano – CSU, localizado no Bairro Jardim Água Boa, em Dourados.





Segundo Zé Teixeira o referido Ginásio de Esportes necessita de reparos e manutenção nas instalações hidráulica e elétrica, reforma geral nos banheiros, na quadra poliesportiva, reposição de telhas, portas, vidros e janelas, dentre outros. “A situação atual causa impedimentos e inviabiliza a realização de jogos, causando desconforto e transtorno aos jogadores, dirigentes e torcedores, deixando o Ginásio ocioso, não sendo possível sua utilização em importantes competições”, afirma o parlamentar.





O deputado destaca também que o atendimento ao pedido contribuirá não só para a preservação do patrimônio público, mas “para melhor atendimento aos usuários, como também aos funcionários que ali exercem suas atividades diárias, possibilitando, dessa forma, a prática saudável de atividades esportivas e de lazer de toda a população da região do Jardim Água Boa”, finaliza Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes