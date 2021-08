Deputado Felipe Orro requer do Governo do Estado a reforma do complexo esportivo de Jateí

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao Governo do Estado nesta terça-feira (17), a viabilização de recursos para reforma e modernização do Complexo Esportivo Moacir de Souza Fagundes, localizado em Jateí, atendendo indicação de autoria do vereador Celino Luiz Nepomuceno Vieira.





"Queremos garantir à população de Jateí, um local de qualidade para a prática de atividades físicas e esportivas. Para isso, devemos adequar este espaço que, conforme relato de moradores, está em situação precária e necessita com urgência de modificações em sua estrutura", garante o deputado.





O parlamentar ressalta que o esporte é de suma importância para manutenção da saúde, e isso inclui pessoas de diversas faixas etárias, como crianças, jovens e idosos; principalmente em cidades do interior de nosso Estado.





"São lugares que muitas vezes não dispõe de espaços públicos adequados para o lazer, agregado aos cuidados com à saúde. Este complexo esportivo em Jateí é uma das poucas alternativas saudáveis para os encontros sociais e atividades físicas que contribuem para a promoção da saúde", reitera Felipe.





O pedido foi encaminhado ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, com cópia autônoma à secretária de Educação, Maria Cecilia Amêndola da Motta.





ASSECOM