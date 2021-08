Deputado Zé Teixeira solicita melhorias para Batayporã e Itaporã

Deputado Zé Teixeira

Reforçando o seu compromisso com a população de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicações solicitando, tanto para o Governo do Estado quanto para o os deputados federais e senadores, que sejam viabilizadas melhorias em Batayporã e Itaporã.





O democrata pediu a aquisição de 13 aparelhos de ar condicionado para a Escola Estadual Jan Antonin Bata, em Batayporã, bem como a aquisição e instalação de Sistema de Circuito Fechado de Televisão com Monitoramento de Câmeras.





Para Itaporã, o parlamentar também reivindicou providências visando à reforma e ampliação do prédio onde se encontra instalada a Escola Estadual Olívia Paula, localizada no Distrito de Piraporã e também a viabilização de recursos da União a serem investidos na reforma do Estádio Municipal Francisco Chaves Filho “Chavinha”.





“Recebo constantemente pedidos para interceder por obras e investimentos beneficiam os sul-mato-grossenses. E o meu objetivo é proporcionar mais qualidade de vida a todos. Esta é a minha missão. Por isso, peço tanto o Governo do Estado quanto os deputados federais e senadores para que sejam atendidas as referidas reivindicações. No que depender do meu esforço, vamos garantir mais desenvolvimento e progresso para Batayporã e Itaporã”, concluiu Zé Teixeira.





ASSECOM