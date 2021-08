Deputado Zé Teixeira intercede por equipamentos de informática para atender Escola em Itaporã

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Durante sessão plenária, o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Zé Teixeira (DEM) solicitou junto ao Governo do Estado, a aquisição de 5 notebooks, 20 computadores e demais equipamentos, visando à modernização da Sala de Tecnologia Educacional da Escola Olivia Paula, localizada no Distrito de Piraporã, em Itaporã.





Teixeira destaca a importância da substituição dos equipamentos, benfeitoria que, segundo o deputado, contribuirá para o fomento do desenvolvimento educacional, bem como facilitará o trabalho docente, promovendo a era da tecnologia naquela Escola Estadual, já que o aprendizado requer o uso de novas ferramentas digitais.





“Salientamos que a tecnologia da informação assumiu papel fundamental no cenário educacional, uma vez que sua utilização se transformou num instrumento diário de aprendizagem, pesquisa e ação no meio social, gerando para as escolas, com isso, a necessidade da existência de laboratórios de informática adequados em sua estrutura física. Desta forma, o empenho do Governo Estadual para as benfeitorias reivindicadas assume papel preponderante na concretização do atendimento, o qual permitirá uma estrutura adequada, favorecendo e incentivando os estudantes e profissionais do ensino da comunidade local”, finaliza Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes