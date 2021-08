Deputado Zé Teixeira apresenta indicação pedindo obras em Escola de Angélica

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Na sessão legislativa desta terça-feira (24/08), o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado, a realização de obras de pintura no prédio da Escola Estadual Luiz Vaz de Camões, localizada no Distrito de Ipezal, em Angélica.





Teixeira justifica que um ambiente alegre e agradável contribui sobremaneira na qualidade da educação, “uma vez que é cenário diário na vida de estudantes e professores, o que os atrai para dentro da escola e favorece a relação com os livros, estimula debates, reflexões e convívio dos estudantes, principalmente no momento com o retorno após a pandemia”.





O parlamentar complementa. “Considerando a reivindicação formulada, recorremos ao providencial apoio do Governo do Estado para atendimento à obra de pintura solicitada, garantindo a salubridade de todos que frequentam e atuam na Escola Estadual Luiz Vaz de Camões, em Ipezal, no município de Angélica”, finaliza Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes