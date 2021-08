Deputado Neno Razuk solicita destinação de ambulâncias à Saúde de Dourados

deputado estadual Neno Razuk (PTB)

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) solicitou ao Governo do Estado e a SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) a destinação de duas ambulâncias equipadas para a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados. Os veículos serão repassados para o Samu Transporte para atender demandas relacionadas ao transportes de pacientes.





O pedido feito por meio de indicação atende a solicitação da vereadora Liandra da Saúde (PTB), que ressalta as demandas na saúde em Dourados e a destinação das ambulâncias para otimizar o atendimento feito pelo SUS (Serviço Único de Saúde) à população. “O Samu Transporte atende às demandas repassadas pelo 192, canal de emergências que também atua diretamente na saúde do município e muitas vezes o atendimento é precarizado por falta de estrutura, pois o 192 atende ainda o serviço de urgência e emergência com 03 ambulâncias exclusivas para esses atendimentos mais graves. A chegada dessas duas ambulâncias irá fortalecer as ocorrências e também melhorar o serviço da população de Dourados”, completou Liandra.





Para Neno, o pedido feito pela vereadora chama atenção pela preocupação com a saúde de Dourados e região, já que a ambulância atende também outros municípios. “Em parceria com a Liandra da Saúde estamos tentando trazer melhorias para nossa Dourados, um dos pontos que buscamos melhorar é a saúde e a destinação dessas ambulâncias vai conseguir otimizar esse atendimento à nossa população”, pontuou o parlamentar sobre a solicitação.





ASSECOM