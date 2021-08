Deputado Felipe Orro solicita pavimentação da MS-384 em Bela Vista

deputado estadual Felipe Orro ©ARQUIVO

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao Governo do Estado, na manhã desta terça-feira (24), a viabilização de recursos para pavimentação da estrada que dá acesso ao calcário Bela Vista, com início na rodovia MS-384, localizada em Bela Vista. O pedido do parlamentar atende a indicação nº 089/2021, de autoria da vereadora Fabrizia Tinoco.





"Queremos melhorar o acesso da estrada para centenas de trabalhadores da empresa e demais usuários. A MS-384 é um importante corredor logístico e precisa ter esta atenção do governo. A pavimentação neste trecho vai beneficiar uma das rodovias mais movimentadas da região e propulsora de sua economia", destaca o deputado.





Conforme a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a MS-384 vem recebendo serviço de tapa-buraco e roçada entre Bela Vista e Ponta Porã, um total de 99 km, atendendo cerca de 350 caminhões que trafegam diariamente cargas pesadas como as de calcário, com destino às outras zonas de produção.





O pedido foi encaminhado ao governador, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel.





ASSECOM