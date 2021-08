Deputado Zé Teixeira celebra avanço para pavimentação da MS-162, em Itaporã

Deputado Zé Teixeira

Em março de 2018, o deputado estadual Zé Teixeira reforçou seu compromisso com a população de Itaporã e pediu, ao Governo do Estado, a realização de obras de pavimentação na MS-162, no trecho determinado entre o município de Maracaju e a Placa do Abadio, em Itaporã.





Respondendo ao pedido do parlamentar, o Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, informou que a obra encontra-se em Aviso de Resultado de Licitação, para implantação e pavimentação asfáltica da MS-162, até a Placa do Abadio, na extensão de 30,80 km. A pavimentação está orçada em R$ 48.553.848,71 (quarenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos).





Zé Teixeira comemorou andamento da obra e garantiu que acompanhará todas as etapas até a sua conclusão.





Por Gustavo Nunes