17 receitas com Nutella

A Nutella é um dos ingredientes mais desejados não só da confeitaria, mas também do dia a dia e até em drinks. Esse produto é acessível, já que está disponível em mercados e mercearias. Pode ser encontrada em potes mais modestos ou até mesmo um balde de 3kg de Nutella





Se você quer inovar e se deliciar com esse creme de avelã, confira as 17 ideias de preparação que separamos neste post!





Doces com Nutella





Neste post você vai encontrar receitas com ingredientes simples e que não precisam de muito esforço para serem realizadas, até os iniciantes podem se deliciar com a Nutella! Você pode optar por qualquer marca de chocolate em barra , por exemplo. Vamos lá?





Brigadeirão de Nutella: simples, fácil e acessível e com os ingredientes que você já tem em casa! Atenção, você irá precisar usar o forno ou o microondas para preparar essa delícia!





Torta Cookie com recheio de Nutella: já imaginou juntar esses dois ingredientes de dar água na boca em uma só receita? Faça essa torta recheada e surpreenda os amigos e família!





Brownie de caneca com Nutella: buscando uma receita super prática e muito gostosa? Separe uma caneca que possa ir ao microondas e prepare um brownie de Nutella do outro mundo!





Brigadeiro de Nutella gourmet: essa receita se parece muito com a tradicional, mas ao invés de chocolate em pó, leva a Nutella!





Trufa de Nutella: apesar de parecer simples, a trufa é versátil porque combina com diversas ocasiões. Já deu água na boca?





Paleta de banana com Nutella: não tem como não testar essa! Para conseguir realizar, você vai precisar de copinhos descartáveis.





Mousse de Nutella: essa é para não deixar sobrar nada para o dia seguinte! Uma boa ideia é dobrar a receita e servir para os amigos.





Bolinho de chuva com Nutella: uma receita tão tradicional e querida com o toque do creme de avelã, como não amar?





Bebidas com Nutella





Vai ter salgado com Nutella, sim! Se você acha que a combinação é um pouco exótica, apenas experimente primeiro! Caso você não consiga encontrar algum dos ingredientes da lista desse post, não se preocupe.





Coxinha de Nutella: arrisque essa receita em um final de semana que você e sua família possam fazer bagunça na cozinha. Com certeza vai ser muito divertido!





Croissant de Nutella: de chocolate todo mundo já viu, mas croissant recheado 100% com Nutella deve ser feito pelo menos uma vez na vida!





Rolinho de banana com Nutella: pão de forma, banana e creme de avelã pode ser feito até no café da manhã.





Sushi de Nutella: essa com certeza é inovadora, certo? Dê uma chance para essa receita que vai até chocotone!





Para um dia frio, férias de verão ou até mesmo uma festa, o creme de avelã pode agradar a todos os públicos. O mais legal é que diversas opções de bebidas alcóolicas podem combinar com a Nutella também!





Shot Nutella com Vodka: essa receita com certeza será memorável, experimente!





Cappuccino cremoso com Nutella: com essa receita fácil, dá para se aquecer e ainda comer um doce em casa. Pegue suas melhores canecas para lambuzar de Nutella!





Chocolate quente com Nutella: chocolate quente já é bom, agora com Nutella? Melhor ainda! Leve essa ideia para a cozinha e se surpreenda.





Frappuccino de Nutella e Oreo: não tem como essa combinação dar errado, mesmo se você não tem muita prática na cozinha!





Milkshake de Nutella: para encerrar, não poderia ficar de fora a combinação de Nutella com sorvete! Quem vai tentar essa receita nos dias mais quentes?





Este post trouxe ideias criativas e práticas para testar na cozinha. Não pare por aqui, continue explorando mais sobre culinária ! Conta pra gente, pelo menos uma receita dessas você vai testar hoje, não é mesmo? Mãos à obra!





