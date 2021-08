CAPITAL| Prefeitura cria grupo de trabalho para desenvolver plano municipal de desenvolvimento econômico

Pela primeira vez Campo Grande inicia um estudo para a criação da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico, que irá propor ações que promovam o desenvolvimento econômico, social, sustentável e competitivo da Capital. Para a implantação deverão ser elaborados os planos de agricultura urbana, de ciência e tecnologia e industrialização, comércio e serviço, previstos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA), com projeção para 2048. Todos os planos estão previstos no Plano Diretor do Município e para compor o estudo foram designados membros da Planurb, Sidagro, Sugepe e Agetec.





Instituído por meio do Decreto n. 14.837, de 11 de agosto de 2021, o Grupo tem como objetivo planejar, organizar, monitorar e deliberar a gestão de políticas públicas, assim como seu funcionamento, e promover o desenvolvimento econômico em diferentes setores de atuação na Capital.





“A expectativa é que, a partir deste estudo, se possua uma visão compartilhada das prioridades e eixos estratégicos, e que as entidades de classe, empresários que representem o setor produtivo, governo e demais instituições se organizem para a sua implantação, facilitando a busca de recursos e parcerias para a construção de Campo Grande ainda melhor e mais competitiva. O estudo também faz parte de uma das metas de gestão que busca promover o desenvolvimento dos meios de produção com geração de fluxo de capital, trabalho, emprego e renda”, justifica o titular da Sidagro, Rodrigo Terra.





Membros





Da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) irão participar Fábio da Silva Nogueira e Alexandre Tadeu Brandão de Freitas; da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) farão parte Mara Bethânia Gurgel de Menezes, Marilza Trindade Mendonça, José Eduardo Corrêa dos Santos e Regina Célia Passos; da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe) os colaboradores serão Ângelo Mateus Prochmann e Sheila Mendes; além de membros da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) com Paulo Fernando Garcia Cardoso e Edinei Gonçalves Lemes.





