CAPITAL| Em quase três meses de obras, Reviva tem mais de 5 mil metros quadrados de calçadas executados no microcentro

©Diogo Gonçalves

A todo o vapor. Assim estão os trabalhadores do Programa Reviva Campo Grande nas obras do quadrilátero central da cidade. As intervenções começaram em Maio e, em quase três meses, as empreiteiras já executaram 5.319 metros quadrados de calçadas. A requalificação das calçadas foi o primeiro serviço a ser feito. O balanço até agora ainda aponta a execução de 2.318 metros de meio fio com sarjeta, 8.480 metros quadrados de recapeamento e assentamento de 1.737 metros de tubos de drenagem.

©Diogo Gonçalves

“O resultado será uma cidade com infraestrutura robusta e funcional, proporcionando mais qualidade de vida a todos os cidadãos. O Programa Reviva Mais Campo Grande está gerando empregos, melhorando a infraestrutura e preparando a capital para um futuro moderno e seguro”, frisa o prefeito Marquinhos Trad.





O centro da capital está passando por uma grande transformação. Estão sendo executadas 11 frentes de trabalho pelas ruas que formam o microcentro, que vai da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio, com algumas extensões na Dom Aquino, Marechal Rondon e Barão do Rio Branco, até a antiga rodoviária.





O centro ainda vai ter mobiliário urbano, iluminação em Led, câmeras de videomonitoramento, containers de coleta seletiva, wi fi gratuito, calçadas padronizadas, acessibilidade universal e um paisagismo que vai transformar a região em uma das mais arborizadas de Campo Grande. São mais de 21 quilômetros de melhorias, garantindo uma Campo Grande mais desenvolvida e sustentável.





SECOM