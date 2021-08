Caminhão invade preferencial e passa por cima e matando motociclista em Campo Grande

Condutor do caminhão deve responder por homicídio, omissão de socorro e evasão

A motociclista Juciara de Oliveira Batista, 50 anos, que morreu em acidente na manhã desta segunda-feira (dia 30), era cuidadora de idosos e seguia para o trabalho.





De acordo com o delegado Alberto Luiz Miranda, da Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o condutor do caminhão, que invadiu preferencial e matou a motociclista, deve responder por homicídio, omissão de prestação de socorro e evasão.





O acidente foi no Bairro Pioneiros. A Honda Biz seguia pela Rua Bernardo Guimarães, quando foi atingida pelo caminhão, que vinha pela Rua Luiz Pereira e desrespeitou a inscrição de Pare no asfalto, que sinaliza o cruzamento.





Vídeo mostra que o condutor desce do caminhão, que ainda desliza alguns metros pelo asfalto antes de parar, vê a vítima no chão e foge do local. O ajudante, que foi detido, contou que mexia no celular, procurando o endereço para entrega de material de construção, quando ouviu um barulho forte. O veículo é de um depósito que fica próximo ao local do acidente.













A reportagem foi ao estabelecimento comercial, onde foi informada de que o condutor era um diarista, identificado somente como Alessandro. O condutor ainda não foi localizado.





Pare que ninguém para – O acidente fatal aconteceu em cruzamento com retrospecto de acidente e sustos. Apesar do Pare pintado no asfalto da esquina, a sinalização é desrespeitada. “No dia 24 de agosto, quase fui atropelado por uma caminhonete nesse mesmo cruzamento. Já pedimos um quebra-molas”, afirma Ariosto Pereira da Silva, 47 anos.





Jucinéia Leal, 30 anos, afirma que é comum ouvir barulho de frenagem e buzina no cruzamento. “Hoje, assustei com o barulho. Cheguei aqui e vi a mulher morta, de bruços no chão”, relata.

Motociclista seguia por rua preferencial quando foi atingida por caminhão ©Paulo Francis













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Aline dos Santos e Cristiano Arruda