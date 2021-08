ARTIGO| Voto impresso é um retrocesso!

Autor: José Lucas da Silva*

É lamentável tamanha polêmica em torno do sistema eleitoral brasileiro e ainda mais a insistência em trazer de volta o voto impresso que é um retrocesso. Devemos lembrar que esse sistema eleitoral, com o uso de papel, saiu de cena exatamente porque havia muita fraude em torno dele. Sempre soubemos que nas décadas anteriores ao voto digital, que candidatos pagavam para ser eleitos e a corrupção ocorria devido às falhas do voto impresso em papel.





Quem não se lembra também que a contagem dos votos era longa? Demorava dias para efetuar toda contagem. Esse método sim era passível de corrupção, pois trazia uma grande insegurança tanto para o eleitor como também para os candidatos.





Houve uma grande evolução tecnológica nesse processo e as urnas eletrônicas foram implantadas em todo o país. São invioláveis. Hackers não conseguem violar porque não são ligados à internet.





Então, esse negócio de que a contagem é fraudulenta, é uma grande mentira, pois não entra na cabeça das pessoas que as equipes de fiscalização e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o TSE e Ministério Público Federal – MPF, estariam envolvidos em corrupção para favorecer esse ou aquele candidato.





Além disso, depois da contagem de votos as urnas ficam à disposição de candidatos e dos partidos políticos para fazer a aferição.





Quem não se lembra das eleições de 2014, quando o PSDB do candidato Aécio Neves, que perdeu as eleições, promoveu uma intensa e profunda aferição das urnas para saber se houve fraude ou não. No final, constatou que não houve nenhuma irregularidade e que o resultado não foi, de forma alguma, manipulado.





Agora, para as eleições de 2022, o presidente da República insiste em dizer que houve sim fraude naquelas eleições e que as urnas são violáveis. Ele está fazendo isso certamente é porque teme uma possível derrota.





O grande problema do Governo é que o presidente ganhou as eleições mas continua fazendo campanha. Até parece que levou Lula para debaixo de sua cama e só fala dele, se esquecendo de administrar o país. Ele só fala em Lula e no Partido dos Trabalhadores.





Será que devemos lembrar ao presidente que o PT deixou US 380 bi em caixa? Agora é muito fácil dizer que o PT roubou o povo. Ora, entre um PT “ladrão” e um honesto como ele, eu prefiro o PT.





Estamos testemunhando também, agora mesmo, uma grande manobra do governo e do Congresso Nacional que aprovou um orçamento secreto de R $3 bilhões, para beneficiar emendas de deputados e senadores. E como se não bastasse os gastos desnecessários, temos também a aprovação do orçamento de campanha política que aumentou três vezes mais, passando para R $5,7 bilhões. Um absurdo em tempos de pandemia e de desemprego de milhares de trabalhadores em todo Brasil.





Tudo isso é lamentável e esse quadro precisa mudar, levando em consideração a vontade do povo que cansou de absurdos dessa natureza. Então, vamos parar com esse negócio de voto impresso e tocar o país rumo ao desenvolvimento.





*Presidente da Feintramag MS/MT e coordenador regional da Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB/MS.





