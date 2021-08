'Agressivo', suspeito de matar empresário de MS não morava com a esposa e os sogros

Manchas de sangue e dia de trabalho normal apesar de triplo homicídio 'denunciaram' o suspeito, diz polícia

'Agressivo': assim é definido Jean Michel de Souza, preso suspeito de ter matado o empresário Antônio Soares dos Santos, 65, a esposa dele, Helena Maria Marra dos Santos, 59, e a filha, Jaqueline Soares, 39, em Umuarama, no Paraná, onde a família morava. Jean não morava com a esposa por não se dar bem com os sogros e tratar Jaqueline com violência, segundo relato de testemunhas à polícia. Antônio Soares, o sogro, era empresário e natural da cidade de Naviraí, a 364 quilômetros de Campo Grande.





Jean foi preso no seu local de trabalho nesta segunda-feira (9), pelo delegado Gabriel Menezes, que o questionou no momento de sua prisão se ele não sabia das mortes dos sogros e da esposa. De forma 'tranquila', o empresário disse não saber e teria continuado o trabalho. Isso, somado às contradições em seu depoimento com relação aos horários que esteve na casa das vítimas, além das manchas de sangue encontradas no carro e na lavandeira de sua casa denunciaram que ele seria o autor do triplo homicídio.





Segundo informações passadas pelo delegado ao site Portal da Cidade de Paranavaí, a mãe de Jean quando ouvida confirmou à polícia que o filho esteve na casa da esposa por duas vezes, sendo uma no começo da tarde e outra já à noite, o que ele desmentiu na delegacia.





A polícia ainda achou um par de chinelos usados por Jean que batiam com as marcas deixadas nas poças de sangue próximo às vítimas. “Encontramos algumas manchas que pareciam ser de sangue próximo à lavanderia. Quando nós encontramos essas manchas nós acionamos a criminalística. Eles foram lá, colheram esse material, trouxeram para exame e confirmaram que se tratava de sangue”, disse o delegado.





Manchas de sangue também foram encontradas no volante do carro de Jean, como na maçaneta e câmbio, após o veículo passar por perícia. Ainda de acordo com depoimento de testemunhas, o autor era agressivo ao ponto de chegar a quebrar objetos da casa, por isso, não morava com a esposa, já que o relacionamento com os sogros não era bom.





“Então, todo esse conjunto de provas ele foi juntado num inquérito e agora vai ser lavrado o flagrante contra ele”, relatou o delegado. A suspeita é que as vítimas tenham sido assassinadas com golpes de faca.





Os corpos das vítimas já foram liberados pelo IML (Instituto de Medicina Legal) e o enterro, segundo uma amiga da família, será em Goiás, na cidade de Pires dos Rios, onde a família morava antes.





Triplo homicídio





Na manhã desta segunda-feira (9), o empresário Antônio Soares dos Santos, a esposa, Helena Maria Marra dos Santos, e a filha, Jaqueline Soares, foram encontrados mortos em casa, em Umuarama, no Paraná. Os três foram assassinados a facadas e o caso está em investigação.





Segundo as primeiras informações da polícia, o casal foi encontrado morto na cozinha do sobrado onde a família vivia. Já a filha estava dentro de uma banheira, no segundo andar do imóvel. A polícia acredita que ela possa ter tentado se esconder do criminoso, mas acabou encontrada e morta a facadas, assim como os pais.





Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia estiveram no local e não encontraram a arma do crime. Os dois veículos da família estavam na residência, o que enfraquece a possibilidade de um latrocínio. O empresário é natural do município sul-mato-grossense.





A princípio, nenhum objeto foi levado da residência da família, que não tinha câmeras de segurança. A empregada das vítimas foi quem encontrou os corpos ao chegar para trabalhar, no início da manhã. Ela pediu socorro aos vizinhos, que chamaram a polícia.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo