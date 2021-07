TRÊS LAGOAS| Prefeitura dá posse a 18 novos servidores aprovados em concurso público

Ontem, quinta-feira (15), a Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) deu posse para 18 novos servidores que vão trabalhar nas secretarias de Saúde e Assistência.





Foram convocadas 20 pessoas aprovadas no concurso de 2018, porém duas delas pediram prorrogação no prazo para tomar posse.





A cerimônia aconteceu no anfiteatro do Centro de Referência em Assistência Social e Educação - CRASE “Coração De Mãe”, com a presença do vice-prefeito, Paulo Salomão e os secretários de Administração, Gilmar Tabone e Assistência Social, Vera Helena Arsioli.





Na secretaria de Saúde foram empossados 17 servidores nos cargos: 1 psicólogo; 3 cuidadores plantonistas; 3 enfermeiros; 1 médico da família; 1 médico regulador intervencionista – urgência e emergência; 1 médico neurologista; 1 técnico em enfermagem – plantonista – urgência e emergência; 1 técnico de laboratório – plantonista; 6 agentes de combate a endemias; 1 agente comunitário de saúde - Jardim Atenas. Já para a secretaria de Assistência Social 1 artesão foi nomeado. Os novos servidores passam por integração no Departamento de T.I da PMTL amanhã, dia (16).





De acordo com o secretário de Administração, Gilmar Tabone “atualmente 16% do total do quadro dos servidores tomaram posse nos últimos quatro anos. Ficamos felizes em ter novas pessoas motivadas e com energia para representar e servir a população três-lagoense”, ressaltou.













ASSECOM