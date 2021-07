DOURADOS| Prefeitura recebe recursos de emendas parlamentares

Recursos serão investidos na saúde, em entidades filantrópicas e de assistência social

Prefeito Alan Guedes em agenda em Campo Grande ©DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Dourados vai receber recursos, por meio de emendas parlamentares dos deputados Marcio Fernandes, Marçal Filho e Renato Câmara. Os repasses foram oficializados na quarta-feira (14), em Campo Grande, onde o prefeito Alan Guedes, esteve reunido com o governador Reinaldo Azambuja.





Duas emendas são do deputado estadual Marçal Filho, sendo que a primeira no valor total de R$ 330 mil, que será destinada para Sems (Secretaria Municipal de Saúde) para aquisição de um trailer equipado com dois consultórios médicos. Já a segunda, no valor de R$ 150 mil será destinado ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) para aquisição de trailer de castração de animais, um castramóvel.





O deputado e médico veterinário Marcio Fernandes destinou R$ 150 mil para aquisição da Unidade Móvel de Castração de Cães e Gatos (Castramóvel). O veículo deve percorrer a cidade fazendo as cirurgias e assim diminuir o abandono de animais, além do controle de zoonoses.





Já o deputado Renato Câmara destinou R$ 240 mil ao município, que irão beneficiar as entidades filantrópicas e de assistência social. Deste valor R$ 40 mil para o Hospital do Câncer, R$ 40 mil para o Clube Paradesportivo Monte Sião, R$ 80 mil para a prefeitura utilizar na Saúde, R$ 40 mil para o Instituto Fuziy e R$ 40 mil para a Escola Municipal Aurora Pedroso Camargo.





“Esses recursos direcionados pelos parlamentares são muito importantes para o município, principalmente porque temos uma despesa muito alta relacionadas à pandemia. Eles chegam para nos ajudar de uma maneira efetiva e por isso agradeço aos deputados pelo empenho”, afirmou o prefeito Alan Guedes.





ASSECOM