TRÊS LAGOAS| Município vai receber 240 mil de emendas parlamentares

prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro

Ontem, quarta-feira (14), o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro esteve na Governadoria do Estado, em Campo Grande, para assinar convênios de emenda parlamentar no valor de R$240 mil destinados pelo Deputado Estadual, Eduardo Rocha que atendeu solicitações de seis vereadores do Município.





Os recursos fazem parte do montante de R$ 36 milhões liberados pelo governador Reinaldo Azambuja, que participou do ato juntamente com prefeitos e deputados do Estado. O valor da verba vem do tesouro estadual. A maior parte desse montante, de R$ 24.8 milhões, 72%, será repassada ainda nesta semana para a área de saúde.





Do total de R$240 mil da verba recebida pelo município, R$ 200 mil será destinado para a saúde. Os parlamentares da Câmara Municipal que articularam a emenda são: Cassiano Maia (PSDB), Evalda Reis (MDB), Jorginho do Gás (PSDB), Marisa Rocha (DEM), Sirlene (PSDB) e Tonhão (MDB).





Cada um dos 24 deputados estaduais pode destinar até R$ 1,5 milhão para os 79 municípios. Os recursos são advindos do FIS (Fundo de Investimento Social). O deputado estadual, Eduardo Rocha destacou que sempre está reunido com o governador despachando e discutindo essas ações e para quais setores serão distribuídas. “A dinâmica do poder público é essa, destinar verba para auxiliar todos os setores, especialmente saúde, educação, sem esquecer de diferentes áreas como segurança pública, infraestrutura, esporte e outras pastas”, disse o Deputado.





Reinaldo Azambuja enfatizou que objetivo do governo é ser municipalista, transferindo recursos e escutando as prioridades. “Essas emendas ajudam muito pois o gestor municipal pode escolher suas prioridades, mas sem esquecer o DNA digital do deputado (a) que colocou o recurso e fez chegar à emenda. É muito importante construir essa parceria e ter a capacidade de ouvir os municípios”, enfatizou o Governador.





O Prefeito Angelo Guerreiro, que discursou representando os prefeitos dos 79 municípios de MS, agradeceu os recursos disponibilizados para Três Lagoas e ressaltou que “praticamente todos os meses as cidades recebem diversos recursos. Essas verbas em determinados momentos são esperadas pelos gestores para cumprir suas metas e compromissos. Um cenário diferente das antigas gestões que não contavam com essa ajuda”.





ASSECOM