Após empenho do deputado Barbosinha Governo convoca mais 55 remanescentes da Agepen

deputado Barbosinha (DEM-MS)

Defensor ferrenho da convocação dos remanescentes da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) o deputado Barbosinha (DEM-MS) comemorou, nesta quarta-feira (15), a convocação de 55 remanescentes do concurso de 2016.





O governador Reinaldo Azambuja autorizou a convocação dos candidatos aprovados para fazerem o Curso de Formação para Agente Penitenciário, nas áreas de Segurança e Custódia, Administração e Finança e Assistência e Perícia.





Mesmo com as novas vagas abertas ainda existem candidatos que aguardam para serem chamados. “Nossa luta continua ao lado dessas pessoas, desses cidadãos, de cada pai e mãe de família que têm esperado ansiosos para serem convocados. Estaremos sempre, lado a lado, lutando com cada um, até que eles sejam chamados”, defendeu Barbosinha.





Devido a um impedimento legal o Governo do Estado só pôde fazer a convocação de 55 novos agentes. O deputado disse que está realizando levantamento para demonstrar ao Executivo a necessidade de convocar o restante dos candidatos e reforçar o número de agentes do Sistema Prisional.





“Isso só foi possível porque 55 pessoas saíram ou foram demitidas. Nós temos uma Lei Federal que veta a criação de novas despesas ao Estado que se encerra em dezembro deste ano. Portanto nós estamos fazendo esses levantamentos para mostrar ao governador a necessidade e a possibilidade de que todos os remanescentes possam ser convocados”, explicou o deputado.





Barbosinha aproveitou a sessão desta quinta-feira para parabenizar os remanescentes e reafirmar seu compromisso com a categoria. “Parabéns aos 55 que foram chamados e aqueles que ainda não foram, não desistam da luta, pois estou batalhando ao lado de vocês”, se comprometeu novamente o deputado para continuar cobrando a convocação, na medida em que as vagas no Sistema Prisional forem abertas.





Por: Luciana Bomfim