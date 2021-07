TRÊS LAGOAS| Diretoria de Cultura do Município realiza 2ª Live Festival Dança para entreter população na Pandemia

A diretoria de Cultura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizará na próxima quarta-feira (07), a partir das 19h, o 2ª Live Festival Dança.

O projeto, criado pelo coordenador, Jimmy, contará com aproximadamente 50 bailarinos divididos no grupo de Dança do Núcleo Ballet Municipal mais os estúdios participantes como a Pâmela Dourado e Elis Araújo, Pole Studio A, Killa Kingz, Thiago Ramalho Centro de Danças, Solista Arielle Camille e Kauan KL Cia de Dança.





Segundo Jimmy Elliot, coordenador de Dança, apesar do festival ser transmitido via live, as apresentações foram gravadas para evitar aglomeração respeitando os decretos municipais.





“As apresentações de balé e jazz, por exemplo, eu montei a coreografia e mandei para as alunas fazerem em suas casas. Os pais ajudaram as crianças e nos enviaram os vídeos que foram editados para serem transmitidos no dia”, explicou.





Além dos grupos municipais participantes do núcleo de dança, os estúdios da Cidade foram convidados a participarem. Dias e horários foram ajustados com cada estúdio para que as gravações acontecessem limitando o número de participantes e, com isso, realizando o projeto com segurança.





Jimmy acredita que o festival é a oportunidade perfeita para mostrar a força do grupo de dança da Cidade. “Queremos mostrar para a população que Três Lagoas tem muitos grupos com pessoas talentosas e uma dança forte! Isso só nos une como grupo”, disse.





Para o coordenador, o público precisa dessa positividade e alegria para continuar enfrentando a pandemia.





“Percebi que após a primeira postagem sobre o festival já houve uma repercussão muito grande. As pessoas gostam desse tipo de entretenimento e nesta época de pandemia, em que as pessoas precisam ficar resguardadas em casa, o festival vem para entretê-las levando alegria e amor”, disse.





SERVIÇO





A live será transmitida no Facebook na próxima quarta-feira (07), às 19h.









ASSECOM









