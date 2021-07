Murilo Zauith recebe alta após 5 meses e já está em Dourados se recuperando

Vice-governador estava em tratamento da covid-19 em São Paulo desde o dia 27 de janeiro

Vice-governador Murilo Zauith (DEM) já está totalmente recuperado e pronto para voltar a trabalhar depois de lutar contra o coronavírus ©ARQUIVO

Vice-governador de Mato Grosso do Sul, Murilo Zauith (DEM) já está em solo sul-mato-grossense. Ele recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einsten após cinco meses de tratamento contra a covid-19.





O chefe adjunto do Executivo contraiu a doença no dia 21 de janeiro. Na época ele assumiria o comando temporário do Governo do Estado, para as férias do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).





Mas o quadro da doença piorou e Murilo precisou ser internado no dia 27 de janeiro. A missão de administrar Mato Grosso do Sul ficou com o sucessor da vaga, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB) que acabou exercendo a função duas vezes durante o período que o vice-governador estava em tratamento médico.





Depois de vencer a pior fase do vírus no organismo, Murilo Zauith passou todo esse período fazendo recuperação física e reabilitação. Ele já está em Dourados com a família, pronto para voltar a trabalhar de forma efetiva pelo Estado.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Gabriela Couto