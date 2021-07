TRÊS LAGOAS| Assistência Social recebe agasalhos, cobertores e máscaras para reforçar distribuição no Município

A Campanha do Agasalho 2.021 e distribuição de itens de proteção contra a COVID-19 desempenhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) receberam mais um reforço nesta semana.





Na terça-feira (29), a secretária da pasta, Vera Helena Arsioli Pinho recebeu o presidente do Rotary Club Três Lagoas, Gilmar Meneguzzo e esposa Gisele Meneguzzo, para oficializar a entrega da doação de cobertores e agasalhos para ampliar a Campanha do Agasalho deste ano.





Foram diversas peças arrecadadas através dos associados da Instituição, sempre parceira de ações sociais realizadas no Município.





No mesmo dia, a primeira dama Leide Daiane repassou à SMAS, o total de 1.000 máscaras doadas pela Associação Costa Leste de Artesão do Mato Grosso do Sul (ACLAMS) e Paper Exellence, através do Projeto “O Papel de Cada Um”.





Nesta ocasião, 500 máscaras foram destinadas aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), sendo recebidas pelo secretário Adriano Barreto.





As 500 unidades destinadas à Assistência Social serão distribuídas para as famílias em situação de vulnerabilidade e população em situação de rua, atendidos pelos serviços da SMAS.





Em ambas entregas, Vera agradeceu as doações e enfatizou “que a parceria da iniciativa privada, sociedade civil e poder público reaviva o trabalho de acolhimento e cuidado com a população carente de Três Lagoas e reaviva as esperanças de tempos melhores para todos em geral”.





PROJETO “O PAPEL DE CADA UM”





As máscaras foram confeccionadas com a mais alta tecnologia Bio Protect e tecido nanotecnologia. Possuem tecnologia antiviral, produzidas pelas costureiras e artesãs da região de Três Lagoas (MS), as mesmas integram o Programa “O Papel de Cada Um”, iniciativa que gera renda e qualifica novas empreendedoras na luta contra a pandemia do novo Coronavírus.

















