EDUCAÇÃO: deputado Antônio Vaz pede apoio para escola musical que ajuda jovens

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos)

Durante a sessão da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), solicitou ao Diretor-Presidente da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, Gustavo de Arruda Castelo, apoio financeiro à escola de Música Harmonia Musical, localizada em Ribas do Rio Pardo.





A solicitação foi encaminhada ao gabinete do deputado Antônio Vaz, por por meio do vereador Ataíde Feliciano da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, que apresentou o Ofício n° 03/21 que pede apoio financeiro à escola de música ao parlamentar.





“A educação musical na escola, principalmente nos primeiros anos letivos é um fator determinante para possibilitar a abertura dos horizontes culturais das crianças e adolescentes, de forma que a música é um elo entre as mais diversas manifestações culturais, a integração entre alunos e sociedade provenientes musical desperta a consciência de cidadania e o entendimento de que a música é fundamental para ajudar a transformar vidas” explicou Vaz.





Pensando em colaborar com a formação de jovens e crianças “alimentando a criatividade e a alma” neste período pandêmico. “A escola realizará no dia 18 de julho o recital musical, juntamente com a participação da Escola Generoso Barros de Campo Grande e sua orquestra” disse Ataíde Feliciano.





Diante disto, o apoio será de grande valia para que os alunos continuem se dedicando à música, especialmente nessa fase tão desafiadora que estamos vivendo. Os jovens e crianças precisam cada vez mais de oportunidades de interação e estímulo ao bom convívio social.





Por: Adriana Ximenes