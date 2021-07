TRÊS LAGOAS| 13ª Conferência Municipal de Assistência Social reúne participantes online para debate

Na manhã desta sexta-feira (23) foi realizada online a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema “Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.





Participaram da abertura a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Carla Lozano Dourado de Matos, a secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli e representando o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, o vice Paulo Salomão.





O objetivo da Conferência é oportunizar o debate e avaliação da Política de Assistência Social e a proposição de novas diretrizes, no sentido de consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais dos seus usuários.





AGRADECIMENTO





Carla abriu a cerimônia agradecendo todos os presentes principalmente o vice-prefeito, Paulo Salomão, em nome do prefeito Angelo Guerreiro e a secretária Vera Helena.





“No momento tão atípico e tomado pela Pandemia que afetou mundialmente a todos, contudo não nos abatemos para com que essa conferência tomasse forma e nós tivemos o apoio de todos que direta ou indiretamente fizeram parte”, disse.





Em seu discurso Carla abordou também sobre o processo de preparação da conferencia expressa plenamente os fundamentos que marcam a relação da atual gestão com a sociedade civil, como todos os órgão institucionais de controle social, como é o caso dos diferentes Conselhos Municipais em que se encontra os conselhos dentro do município, principalmente e em destaque o Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas.





RESPONSABILIDADE E ORGULHO





Vera Helena agradeceu, em nome da presidente, todos os e servidores e conselheiros que se dedicam e doam o seu tempo para a política pública, dizendo que estar a frente da pasta como secretária é uma missão nobre e de muita responsabilidade.





"Ser secretária, estar como secretária é uma responsabilidade muito grande. Nós da Secretaria sabemos a importância e diferença que a Assistência faz para a família, crianças, jovens, pessoas de situação de rua. Nós sabermos que este trabalho em conjunto faz a diferencia na Cidade. Se não tivesse padeceríamos com tantas desigualdades. A minha grande responsabilidade não é maior que o meu orgulho de fazer parte dessa equipe e dos nossos servidores", falou a secretária.





Paulo Salomão refletiu sobre as pessoas que chegam na Cidade em busca de emprego, saúde e educação e quando não conseguem infelizmente a pessoa fica em estado de vulnerabilidade e tem na As sistência Social um apoio.



“Quem tiver oportunidade de conhecer os pontos da Assistência seguindo todas as regras e os cuidados sanitários faça porque vai mudar a sua visão de mundo e todo mundo que quer ajudar consegue porque há oportunidades”, disse.

CELEBRAÇÃO DA DEMOCRACIA

A palestrante e professora Dra. Maria Luiza Amaral Rizzotti iniciou seu discurso se descrevendo para os deficientes visuais, sendo muito elogiada pelos telespectadores online, e agradecendo a oportunidade de estar na 13ª Conferência Municipal de Assistência Social.

“A conferência é um espaço para a celebração da democracia. É um momento onde nós fazemos com que o que sempre sonhamos que é a participação e o controle social na política da assistência social se concretize. Para mim é sempre uma grande alegria participar de conferências”, disse.

Maria Luiza acrescentou ainda em seu discurso que “descobri que Três Lagoas é uma Cidade que serve de exemplo para o Brasil. Parabéns pela Cidade maravilhosa e por o sistema único estar organizado, eu sei que isso é fruto do resultado do conjunto de trabalhadores e de gestores e tenho absoluta certeza que esta foi uma construção histórica e coletiva”, disse Dra. Maria Luiza.























