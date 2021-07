Após chegar a 30% da população vacinada contra a Covid, meta é a imunidade coletiva até fim de agosto diz secretário de MS

Secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende ©Reprodução/Redes Sociais

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, destacou nesta sexta-feira (23) o fato de Mato Grosso do Sul ter sido o primeiro do país a ter atingido – nesta quinta-feira (22) - o percentual de 30% de sua população imunizada com as duas doses ou dose única das vacinas contra a Covid-19. Ele dividiu a conquista com os municípios e equipe da secretaria.





Resende reafirmou que agora a meta é alcançar até o fim de agosto, se as remessas de vacina continuarem a chegar regularmente, a chamada imunidade coletiva ou de rebanho em Mato Grosso do Sul, com um percentual de 80% da população imunizada com as duas doses ou dose única das vacinas.





Ele disse que os números de casos e mortes registrados atualmente representam menos da metade dos contabilizados há 50 dias, mas que a pandemia não passou, e que é preciso que a população mantenha a prevenção. Nesta sexta foram confirmados 656 novos infectados com o coronavírus e mais 23 óbitos.





Resende lembrou que apesar dos números da doença estarem caindo, que a pandemia não acabou e que é preciso manter a prevenção. Citou como exemplo o aumento da taxa de contágio, que chegou a cair para 0,82 e hoje atingiu a 0,86.





Pandemia nesta sexta-feira:

Casos novos: 656 Total de casos: 351.267 Mortes confirmadas nesta sexta: 23 Total de mortes: 8.802 Pacientes internados: 638 Recuperados: 333.901