Tempo: sol forte e tempo seco continua sendo destaque nesta terça-feira

A meteorologia indica que o tempo segue sem mudanças significativas nesta terça-feira (13). O dia terá predomínio de sol e o destaque mais uma vez será o tempo seco.





A atuação de um bloqueio atmosférico mantém o clima sem chuvas. A tendência é que esse sistema comece a perder força a partir do dia 15 de julho, possibilitando o avanço de uma frente fria que vai trazer um pouco de chuva, seguida de uma massa de ar polar que pode derrubar as temperaturas no Estado.

Por enquanto, as condições ainda são de tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.





Os níveis de umidade do ar continuam exigindo atenção para os baixos índices que podem atingir 20% nas horas mais quentes do dia.





As recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nos alertas para baixa umidade são: beber bastante líquido; evitar exposição ao sol e atividades físicas nas horas mais quentes do dia; usar hidratante corporal e umidificar ambientes.





O dia começa com temperaturas amenas na região sudoeste, em torno de 10°C, mas ao longo do dia ficam elevadas com a máxima podendo chegar aos 35°C na região pantaneira.





Na capital do Estado, o sol brilha forte durante todo o dia. Com pouca nebulosidade, as temperaturas ficam elevadas com baixa umidade do ar à tarde. A variação será entre 17°C a 31°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, Climatempo e Somar Meteorologia)