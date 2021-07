HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (13)

Áries - 21/03 a 20/04

Negociações financeiras caminharão bem no trabalho, embora o futuro ainda pareça incerto. Não espere demais da equipe e dos colaboradores. Os bons resultados dependerão de suas iniciativas e criatividade. Encerre processos do passado e melhore a convivência familiar. Carinho e solidariedade serão os melhores remédios para curar dores emocionais.



Touro - 21/04 a 20/05





Decisões de moradia ou de assuntos de família cobrarão prontidão e sensibilidade para encontrar as melhores soluções. O dia trará conquistas pessoais e mais espaço para o prazer. Ingresse num grupo influente, amplie contatos e brilhe nas redes sociais. Palavras carinhosas e empatia fortalecerão amizades e atrairão o amor. Máscaras cairão. Saiba em quem confiar.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Encontre maneiras diferentes de ganhar dinheiro e diminua pressões. Assuntos de família, do passado e da casa ganharão olhar mais atento. Acerte documentos, negocie contratos e faça valer seus direitos. Algo maior se desenhará para o futuro. Cuide da reputação e da imagem pública. Hora de se valorizar, jogar a autoestima para cima e investir no seu futuro. Sucesso!



Câncer - 21/06 a 21/07





O dia trará informações importantes que ajudarão nas decisões financeiras e no planejamento dos investimentos. Objetivos pessoais ficarão mais claros. Panorama otimista nos negócios e na carreira manterão o astral em alta. Ligue o radar nas oportunidades e esclareça dúvidas. Tudo fluirá positivamente. Conte com poder de comunicação e habilidades comerciais nesta fase.





Leão - 22/07 a 22/08





Confira contas, planeje gastos e tome cuidado com fraudes. Gastos imprevistos poderão abalar o orçamento. Não será o melhor momento para compras e aquisição de bens. Espere por condições mais favoráveis, antes de tomar decisões financeiras. Bom momento para inovar a carreira e abrir caminhos. Aposte em mudanças. Fase favorável a novos começos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Avalie sonhos e carências. Idealizar demais o amor pode funcionar como autossabotagem que afasta possibilidades concretas de envolvimento. Numa relação já existente, companheirismo contará pontos. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho e fortalecer a autoestima. Amizades estarão por perto. Pense coletivamente e some forças.



Libra - 23/09 a 22/10





Rompa padrões do passado, inicie amizades e amplie sua rede. Marte e Vênus movimentarão a vida social com novas relações. Entre num grupo seleto e some forças com a equipe. Sonhos com uma viagem ou planejamento do futuro poderão roubar a concentração nas tarefas de trabalho e causar esquecimentos. Confira agenda, detalhes, materiais e cuide da saúde.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Dê atenção para amizades, equipe e atividades de grupo. Boas notícias de uma solicitação ou assunto jurídico animarão o clima. Comemore conquistas, crie planos para o futuro e brilhe publicamente. Ótimo dia para expor ideias, marcar presença nas redes e ganhar reputação. Novo empreendimento, ou associação, ampliará horizontes. A sorte andará ao seu lado.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Planeje o futuro e decida rumos. Estratégias e planos de mudança ficarão mais definidos. Projete a imagem profissional e ganhe popularidade. O dia trará maior exposição e notícias motivadoras de longe. Um convite de fora viabilizará projeto pessoal e aumentará a vontade de viajar, estudar ou explorar cultura diferente. Troque confidências com a família. Novidades à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conexões de prestígio abrirão portas na carreira. O dia favorecerá associações e decisões de vida. Aproxime irmãos ou alguém especial que anda distante com palavras motivadoras e visão otimista. Acertos financeiros com a família darão tranquilidade. Retome um contato de trabalho. Você poderá aprovar um orçamento ou firmar parceria e iniciar atividade diferente.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sentimentos profundos envolverão a família e os pares. Momento positivo para mudanças e reestruturações. Ligue o radar nas oportunidades de negócio e de crescimento financeiro. Você poderá aumentar os rendimentos e elevar padrões de conforto. Mudanças na rotina e nos hábitos favorecerão a saúde. Comece fase nova no amor e esquente o clima da vida íntima.



Peixes - 20/02 a 20/03





Clima romântico e projetos a dois tornarão o dia especial no amor. Inicie uma atividade, impulsione o trabalho e firme parceria motivadora. Criatividade, presença de espírito e entusiasmo não faltarão hoje. Oportunidades virão na direção dos sonhos. Aposte nos planos de expansão, aqueça negócios e estabilize as finanças. Siga a intuição, tudo fluirá positivamente!





Por: ROSA DI MAULO