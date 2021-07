Senadora Soraya Thronicke entrega ônibus escolar rural ao prefeito de Figueirão

Na manhã do último sábado (17/07), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) entregou ao prefeito de Figueirão, Juvenal Consolaro (PTB), o ônibus rural escolar adquirido com emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 271 mil para atender os estudantes do município. “Esse ônibus para o transporte dos alunos da zona rural de Figueirão chega no momento em que as aulas presenciais serão retomadas, dando melhores condições para que as crianças e adolescentes tenham acesso ao ensino. Além disso, fiquei sabendo que esses estudantes têm de percorrer distância de até 70 quilômetros para chegar à escola e agora poderão fazer esse percurso com conforto e segurança”, pontuou.





Segundo Soraya Thronicke, desde o início do mandato tem colocado a educação como prioridade por entender que se trata da base para qualquer país se tornar desenvolvido e próspero. “Estou procurando dar atenção especial no fortalecimento da educação de qualidade, cívica e comprometida com o futuro do Brasil. Queremos um ensino de primeiro mundo para nossas crianças”, afirmou, completando que vem trabalhando pela renovação da frota de ônibus escolares dos 79 municípios do Estado, principalmente, daqueles que atendem as zonas rurais.





Ainda na cerimônia de entrega do veículo, a parlamentar sul-mato-grossense também fez questão de lembrar ao prefeito Juvenal Consolaro que, entre os anos de 2019 e 2021, já destinou para o município de Figueirão mais de R$ 1,2 milhão em emenda parlamentar individual. “Em 2019, repassei para Figueirão R$ 501 mil, sendo R$ 230 mil para o custeio da saúde básica e R$ 271 mil para a compra desse ônibus escolar. No ano passado, foram mais R$ 300 mil para a compra de um caminhão toco 4x2, cujo recurso aguarda a liberação, e, neste ano, são mais R$ 450,3 mil, dos quais R$ 200,1 mil são para o custeio da saúde básica e R$ 250,1 mil para obras de infraestrutura urbana, ambos aguardando a abertura da proposta”, informou.





Na avaliação do prefeito Juvenal Consolaro, o ônibus escolar chega para atender uma grande necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Figueirão. “Agora, teremos mais uma oportunidade para que os nossos estudantes da zona rural tenham acesso ao ensino público de qualidade. Muitos desses alunos da zona rural moram a mais de 70 quilômetros da escola e, a partir deste momento, terão um meio de transporte confortável e seguro para virem estudar”, reforçou.





Para a presidente da Câmara de Vereadores de Figueirão, Luciene Teodoro da Silva (PTB), a entrega desse ônibus escolar pela senadora Soraya Thronicke é uma conquista para o município. “Os alunos da zona rural enfrentam um longo percurso até a escola e, com esse ônibus novo, eles terão mais segurança e conforto no trajeto. Acredito que os estudantes vão adorar voltar às aulas tendo um ônibus novinho para fazer o transporte deles de ida e volta. Só tenho de agradecer à senadora por ter olhado para Figueirão”, finalizou.





Também participaram da cerimônia de entrega do ônibus escolar o vereador por Campo Grande, Coronel Alírio Villasanti (PSL), o secretário-geral do PSL em Mato Grosso do Sul, Paulo de Mattos, a presidente do PSL Mulher do Estado, Hellen Madonna, e os demais vereadores do município de Figueirão, além de outras autoridades municipais.





ASSECOM