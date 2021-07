MS bate novo recorde e registra 4,6 mil empresas abertas no 1° semestre do ano

Jaime Verruck

Mais de 4,6 mil empresas foram constituídas em Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2021, aumento de 32,5% em relação ao mesmo período de 2020. Um novo recorde, e também o melhor resultado para a série histórica iniciada no ao 2000.





Os dados são da Junta Comercial. Jaime Verruck, secretário da Semagro, acredita que o resultado mostra, entre outras coisas, a capacidade empreendedora de Mato Grosso do Sul.





Quanto ao perfil das novas empresas, o setor de serviços é aquele que vem respondendo de uma maneira mais rápida as medidas de recuperação.





Na análise por atividades econômicas fica evidente a mudança causada pela pandemia de Covid-19.





Verruck acredita que o registro automático, que diminuiu de 37 dias para duas horas e 45 minutos, o período para abertura de uma empresa, contribuiu para esses bons resultados. Das 4,6 mil novas empresas, 54,66% foram abertas pelo registro automático.





Assim como nas aberturas, o fechamento das empresas também foi recorde. Foram 2.023 cnpjs fechados, sendo o maior resultado desde o início da série histórica, porém representa um pequeno aumento de 2,28% na comparação com o mesmo período do exercício 2020 quando 1.978 empresas foram fechadas no MS.





Por: Katiuscia Fernandes