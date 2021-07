Senador Nelsinho Trad conta como MS conquistou 165 mil doses extras da Janssen

O senador Nelsinho Trad (PSD), como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, explica em entrevista para o Grupo Feitosa como os parlamentares do Estado conquistaram as 165 mil doses extras da Janssen para 13 cidades fronteiriças com a Bolívia e o Paraguai. Segundo o parlamentar sul-mato-grossense, a ida dele e das senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Tronicke (PSL) – juntos e de maneira inesperada – ao ministro da Saúde Marcelo Queiroga garantiu esse resultado. “Conquista histórica e precisa ser aplaudida pela população de MS!”





De acordo com o senador Nelsinho Trad, os três senadores de MS apresentaram o bloqueio epidemiológico na fronteira, como o argumento que poderia garantir as vacinas extras para Mato Grosso do Sul. “Falamos para o ministro, se o senhor tivesse uma perna de pau, poderia ter um pé no Brasil e outro no Paraguai, o ir e vir de pessoas é muito grande, precisa fazer um bloqueio epidemiológico. Isso impede de vir novas variantes”, destacou o senador Nelsinho Trad e concluiu. “Isso convenceu o ministro a enviar as doses para o nosso Estado”.





Eleições 2022





“Nós não vamos antecipar nada, precisamos ter segredo para trabalhar pelo partido!”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.





Porém, o presidente regional do PSD garantiu que o partido terá nomes fortes para concorrer a todos os cargos em âmbito estadual. “Estamos reunindo os nossos e teremos uma chapa forte, o PSD tem se fortalecido no âmbito nacional para sair forte!”.









ASSECOM





