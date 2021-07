Deputado Barbosinha apresenta a Riedel demandas importantes para infraestrutura e outros segmentos em todo Estado

O deputado Barbosinha (DEM-MS) se reuniu, nesta quinta-feira (8), com o secretário de Infraestrutura do Governo, Eduardo Riedel, para apresentar uma lista de solicitações de obras de infraestrutura e demandas essenciais para outros setores em todo o Estado. Na ocasião, o parlamentar levou uma lista de obras para verificar a viabilidade de execução pelo Estado e ainda pediu apoio para retomar tratativas importantes e pendentes na área da segurança pública.





Estão entre os investimentos solicitados pelo deputado Barbosinha, na infraestrutura, a construção da pista de caminhada no distrito de Vila São Pedro, em torno da Escola Municipal Prefeito Ruy Gomes; a construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego São José, na estrada que dá acesso Recanto Nuara, em Terenos; a pintura da faixa de acostamento da MS-040 - entre o quilômetro 31 e 32 e a construção da quadra poliesportiva da AMINA - Associação de Mulheres Independentes na Ativa, em Aquidauana.





Barbosinha também pediu que o Governo do Estado amplie os investimentos para asfaltar mais ruas do distrito de Vila Vargas, além das frentes de trabalhos atuais.





O deputado solicitou apoio do Governo do Estado para a realização da Expoagro Digital 2021, em Dourados, a maior feira agropecuária do interior do estado. Esse pedido dá sequência, e contempla pedido do setor produtivo do município que recentemente se reuniu com Barbosinha e solicitou apoio do parlamentar para realizar a feira.





A segurança pública, apesar de não fazer parte da pasta do secretário de Infraestrutura, foi assunto durante o encontro do parlamentar com Eduardo Riedel. Barbosinha pediu, novamente, o empenho do secretário para se juntar a ele no chamamento dos Remanescentes do concurso da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul). “O Riedel acompanhou todas as tratativas quando estava como secretário de Governo e viemos pedir o reforço dele que conhece tão bem todo esse processo, para que se junte novamente a nós, na retomada desse diálogo com o Governo do Estado e com o secretário de Segurança do Estado, Antonio Carlos Videira e com o governador Reinaldo”, esclareceu.





Barbosinha também pediu que o secretário se some a ele no pedido para que o Governo do Estado coloque em dia as promoções da Polícia Civil. O deputado solicitou essa semana ao governador Reinaldo que zere a fila de promoções dos agentes da segurança pública de MS.





Em pronunciamento, durante a sessão da última terça-feira (6/7), Barbosinha intercedeu para que o Governo do Estado agilize a regularização das promoções e dos respectivos atos de bravura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul e agora pede que essa regularização também seja feita na Polícia Civil.





“Saí extremamente confiante dessa reunião com o Riedel, com várias das nossas demandas apresentadas muito bem encaminhadas, e sei que teremos êxito nesses pedidos. Todos esses pleitos são fruto do nosso diálogo constante com a população. Temos ouvido a necessidade de cada região, seja por meio dos moradores, dos vereadores que vem até nós ou pelas lideranças políticas. É uma forma de levar investimentos às cidades que são necessidades reais e essenciais para quem mora no município. Isso é fazer política para as pessoas e é assim que estamos conduzindo as ações do nosso mandato”, finalizou Barbosinha.





Por: Luciana Bomfim