Senado aprova nome de desembargador do TRT-MS para ocupar vaga de ministro

Amaury Pinto Júnior foi indicado para assumir uma vaga reservada a juízes oriundos dos TRTs

Desembargador Amaury Pinto Júnior, em primeiro plano, durante sabatina ©Agência Senado

O Senado aprovou na quarta-feira (7) a indicações do desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior, presidente do TRT-MS (Tribunal Regional do Trabalho), para ocupar o cargo de ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho).





A aprovação foi comunicada ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O desembargador aguarda a nomeação em Diário Oficial.





Amaury Pinto Júnior foi indicado para assumir uma vaga reservada a juízes oriundos dos TRTs (Tribunais Regionais do Trabalho). O magistrado atua em Campo Grande e integra a lista tríplice aprovada pelo TST para ocupar a vaga deixada pelo ministro Márcio Eurico Vitral Amaro.





O indicado ingressou na magistratura em 1989, já tendo sido desembargador, vice-presidente do TRT da 24ª Região e vice-presidente do Conselho Nacional de Escolas de Magistratura do Trabalho. Atualmente, é corregedor do TRT.





A indicação do nome do desembargador havia sido aprovada em sabatina da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) no início desta semana.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris