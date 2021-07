CHAPADÃO DO SUL| Prefeito João Carlos Krug palestra sobre Gestão para Prefeitos, Dirigentes e Secretários do Estado da Bahia

A convite do Sebrae/BA (Sebrae Bahia), e da UPB, (União dos Prefeitos da Bahia), o Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, palestrou na última terça feira, 06, durante o curso de Gestão Pública 4.0 para Prefeitos, Secretários e Dirigentes do estado da Bahia.





O evento trouxe diversos temas diversos, dentre eles, transparência e performance fiscal, resiliência econômica, gestão empreendedora, processos decisórios de gestão, gestão data driven, transformação digital na gestão pública, gestão orientada para resultados e liderança de equipes para alto desempenho.





O prefeito municipal falou sobre Chapadão do Sul, como case de sucesso em gestão de alto desempenho, ações estratégicas de resultado e trouxe detalhes de ações executadas em prol do empreendedorismo local, que lhe deram o prêmio nacional de Prêmio Prefeito empreendedor com o projeto “Chapadão do Sul polo do desenvolvimento e inovação”.

O prefeito esteve acompanhado na reunião do secretário da Sedema, José Teixeira Junior, que participou do evento falando sobre planejamento de ações inovadoras voltadas ao empreendedorismo e trouxe algumas estratégias sobre elaboração de diagnósticos de gestão.





Segundo o Diretor Superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, a participação do prefeito João Calos Krug, trouxe novos pensamentos e estratégias de gestão aos gestores do Estado: “A participação do Prefeito João Carlos, trouxe capacitação, experiências de gestão e estratégias para aplicação de ações inovadoras a prefeitos, secretários e dirigentes do estado da Bahia, que estão participando de uma turma piloto de formação de gestores no estado. Foi gratificante ter a presença do prefeito, que com muita humildade nos atendeu prontamente e se disponibilizou a colaborar com sua experiência de mais de 20 anos atuando dentro da Gestão Pública”. Finalizou.





O evento contou ainda, com a participação de alguns municípios integrantes do programa Cidade Empreendedora da região nordeste do país.





Segunda Vez





Essa foi a segunda vez que o gestor municipal foi convidado para palestrar para prefeitos. A primeira palestra de João Carlos Krug aconteceu em março, quando o gestor municipal foi convidado pela Sebrae Nacional a palestrar para prefeitos do Estado do Roraima.





Ganhador do Prêmio Nacional Prefeito Empreendedor, João Carlos Krug leva aos prefeitos conhecimento sobre gestão pública, sua atuação efetiva dentro do município de Chapadão do Sul, com ênfase em resultados, construção de cidade polo regional e também a importância da melhoria do ambiente de negócios para o desenvolvimento da cidade e dos setores prioritários.





ASSECOM