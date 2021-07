RIBAS DO RIO PARDO| Programa Cidade Empreendedora promove ações de desenvolvimento do Município

FIEMS promoveu vacinação contra gripe no Ginásio para Empresas, e Sebrae realizou palestra sobre Desenvolvimento de Lideranças

Na quinta-feira (22), o Programa Cidade Empreendedora realizou ações que contribuem para o desenvolvimento do Município, com apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Sejel e Educação.





Durante o dia, a equipe FIEMS esteve no Ginásio Municipal realizando a vacinação contra a Influenza H1N1 das empresas que fazem parte do programa Empresa Segura.





Já a noite, na biblioteca do Sesi, o Sebrae promoveu a palestra Desenvolvimento de Lideranças, a qual trouxe discussões sobre qual é o papel da liderança nesse mundo repleto de mudanças, o que é liderança situacional, quais as características de um líder para inspirar e o que pode ser feito hoje para mudar o futuro das organizações e potencializar a liderança e seus times.





A palestra foi ministrada pela Analista do Sebrae Patricia Taiana e teve a presença do Secretário de Educação, Nizael Almeida, e da Agente de Desenvolvimento do município (AD), Nayara Pereira, e com empresários locais foram discutidas a importância da liderança em tempos de mudança





Para o Secretário, a palestra “é muito importante, pois trabalha habilidades que desenvolvam a liderança e criatividade das pessoas, o Sebrae tem essa capacidade, por isso firmamos parceria com o programa de Educação Empreendedora do Sebrae. Encontrar empreendedores dispostos a estudar sobre liderança, nesse momento que Ribas está vivendo, é motivador, porque nos faz acreditar ainda mais no poder da educação”, afirma.





O cronograma do Sebrae de palestras e cursos continua na próxima semana com temas sobre vendas e combate à inadimplência. Todas essas são ações do Programa Cidade Empreendedora, para maiores informações Nayara Pereira pelo telefone (67) 3238-1890 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.





Confira o cronograma:





29/07 Curso SEI Vender





30/07 Palestra sobre inadimplência nas empresas





03/08 Palestra sobre elaboração de currículos e técnicas de entrevista





04/08 Palestras sobre postura profissional





19/08 Curso SEI Controlar meu dinheiro





25/08 Curso SEI Formar preço de venda













ASSECOM









