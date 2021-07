Onda de frio deixa temperaturas entre 4°C e 20°C em Mato Grosso do Sul

Após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar polar promete baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul nos próximos dias.





Os dias mais gelados segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) serão entre hoje (28) e sexta-feira (30), que promete ser o dia mais gelado da semana. Existe ainda a chance de geadas principalmente na região sul do Estado.





“As mínimas podem chegar entre 2°C e 5°C na região sudoeste, 6°C e 10°C no sul da região pantaneira, 5°C e 11 na região leste, e na capital 6°C e 12°C”, destaca Valesca Fernandes, coordenadora do Cemtec.





Nesta quarta-feira as condições serão de bastante nebulosidade provocada pela frente fria, mas não há expectativa de chuva volumosa. Pancadas isoladas podem ocorrer.





Apesar do frio, o ar seco continua predominando em todas as áreas, com níveis de umidade do ar que podem ficar abaixo de 20%, reforçando a necessidade de tomar bastante líquido, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.





As temperaturas ficam bastante baixas com a madrugada podendo registrar mínimas de 4°C no extremo sul do Estado, e máxima de 20°C na região pantaneira.





Na capital o dia amanhece com muitas nuvens e temperaturas entre 7°C e 15°C, com umidade relativa do ar podendo chegar a 15% durante a tarde.









Por: Mireli Obando