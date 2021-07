Projeto de Lei do deputado Evander Vendramini pretende resgatar valor da bandeira sul-mato-grossense

deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas)

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou durante sessão da Assembleia Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a forma e a apresentação da Bandeira do Estado de Mato Grosso do Sul. A proposta objetiva resgatar o empoderamento da Bandeira Estadual e fortalecer o sentimento cívico da população. O projeto de lei 205/2021 segue hoje, 7, para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).





O projeto dispõe da forma como a Bandeira Estadual pode ser usada nas manifestações do sentimento patriótico dos sul-mato-grossenses, tanto em caráter oficial como particular. Também explica em quais locais deve permanecer constantemente hasteada, horários de hasteamento ou arriamento, posição, forma de condução, situações especiais, entre outros tópicos relacionados.





Conforme justificou Evander, a iniciativa partiu da necessidade de destacar a imagem do Estado e a força da bandeira sul-mato-grossense para todos aqueles que viajam para Mato Grosso do Sul para conhecer as belezas naturais, como os rios, a fauna e flora. Para o parlamentar, a divulgação da bandeira sul-mato-grossense por turistas estrangeiros e de outros estados nas postagens de redes sociais ajudará a fomentar o turismo e a economia estadual.





“Em minhas andanças por Mato Grosso do Sul, tenho notado que existem espaços públicos em que não há o hasteamento da bandeira, como em regiões de fronteira e próximo a rios salvaguardados por unidades de segurança. A regulamentação do uso da bandeira vai trazer benefícios porque mais pessoas saberão que o que estão vendo é o nosso belo e rico Estado”, avaliou Evander.





Por: Adriana Viana