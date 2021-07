Deputado Zé Teixeira solicita ambulância para atender Dourados

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Reforçando seu compromisso com Dourados, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) solicitou aos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul que intercedem junto ao Governo Federal, por recursos destinados para aquisição de uma ambulância “Tipo A”, para substituir o veículo atual utilizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no município.





Segundo o parlamentar, hoje o município enfrenta dificuldades tanto na prestação do socorro médico de urgência, como na locomoção dos pacientes em estado grave. “Pela falta de manutenções constantes, necessárias, e sem condições de uso pela precariedade do estado de conservação em que se encontram, as ambulâncias em uso realizam o transporte de pacientes de forma precária, motivos que justificam a reivindicação formulada”, afirma o deputado.





Zé Teixeira complementa que é importante salientar que em decorrência da pandemia do novo coronavírus, houve o aumento considerável na demanda para os serviços de socorro e transporte de pacientes. “Pelo fato do veículo atual já não atender a contento por não oferecer mais segurança aos seus usuários, além de dificultar o socorro e assistência de forma ágil, com conforto e acolhimento, por si só justifica a urgente necessidade da substituição da ambulância do SAMU, por uma nova viatura. Assim, pedimos a atenção e o empenho da Bancada Federal para que este imprescindível atendimento se concretize”, finaliza o parlamentar.