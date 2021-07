Programa de profissionalização de empresas abre 1.100 vagas para MS; saiba como se cadastrar

Com participação gratuita, o programa vai durar quatro meses e cada empresa participante receberá acompanhamento de um agente do Sebrae, que irá auxiliar no aprendizado das melhores práticas produtivas.

Sede do Sebrae/MS em Campo Grande ©Sebrae-MS/Divulgação

O Programa Mais Brasil abriu 1.100 vagas para empresas de Mato Grosso do Sul que queiram receber acompanhamento de um agente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que irá auxiliar no aprendizado das melhores práticas produtivas e gerenciais.





A participação é gratuita e o acompanhamento deve durar por quatro meses. Neste percurso, o empresário será conduzido a uma jornada para inovar, buscando maior faturamento ou redução de custos. Todo o aprendizado será passado por meio de encontros com o profissional do Sebrae.





Os interessados devem se inscrever por meio deste site . Basta clicar no link de inscrição na página on-line, inserir os dados pessoais e responder ao diagnóstico empresarial. A equipe do Sebrae deve entrar em contato para informar sobre a possibilidade da vaga e marcar o primeiro encontro com o agente. Mais informações, basta ligar no número: 0800 5700 800.





Por G1 MS





