Pessoas com 31 e 32 anos vacinam nesta quinta-feira (29)

Pessoas com 31 e 32 anos vacinam-se com a primeira dose contra a covid-19 em Campo Grande amanhã. A vacinação por idade foi retomada hoje, depois de seis dias sem a aplicação inicial dos imunizantes. A retomada é possível porque Mato Grosso do Sul recebeu entre semana passada e esta, 144.850 doses de vários laboratórios.





Quem tem essa idade pode se vacinar em qualquer postos de saúde, drive thrus ou pontos de vacinação montados no Gunandizão e na Seleta. Nesses mesmos locais, podem tomar a segunda dose quem tomou a Coronavac até 3 de julho; Astrazeneca até 28 de maio e Pfizer até 29 de maio.





Em Campo Grande são quatro drive thrus no Albano Franco, Ayrton Senna, Cassems e UCDB que funcionarão a partir das 7h30 até 20 horas, mesmo horário do Guanandizão e da Seleta. No IMPCG é das 13h às 19h30 e nos postos de saúde, a aplicação é das 13h às 16h45.





Para se vacinar é preciso se cadastrar neste link . Dúvidas e mais informações, neste link .









Por Lucia Morel